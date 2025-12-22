«La pire mère au monde» : que vaut cette comédie avec Louise Bourgoin et Muriel Robin ?

Louise Bourgoin et Muriel Robin s'en donnent à cœur joie dans la comédie «La pire mère au monde» attendue sur les écrans ce mercredi. Une comédie désopilante au rythme ultra soutenu.

Comme chien et chat. Dans le premier long-métrage de Pierre Mazingarbe, «La pire mère au monde», qui sort au cinéma ce mercredi 24 décembre, Muriel Robin et Louise Bourgoin incarnent une maman et sa fille qui ne se parlent plus depuis une quinzaine d’années. Cependant, les deux femmes qui ont chacune un caractère bien trempé, vont devoir se revoir et cela ne les réjouit guère.

La première est greffière dans un petit tribunal de province là où la seconde, substitut du procureur rêvant d’une carrière dans la lignée de celle de son père et quadra totalement insupportable, y est propulsée sans en avoir réellement eu l'envie. Cette dernière se retrouve la cheffe de sa mère et ensemble, elles vont collaborer pour élucider une sombre histoire canine aux conséquences qui seront loin d’être anecdotiques.

Des seconds rôles déjantés

«(Cette) mère, (Judith) s’est sacrifiée pour que sa fille puisse s’émanciper. En faisant cela, elle a créé un monstre d’arrogance qui, ironie suprême, la déteste. Louise incarne la première génération de femmes possédant un fort pouvoir dans sa famille. Mais elle est dans l’incapacité de s’en rendre compte, tant elle est restée coincée dans l’idéalisation du père, dans une fausse croyance. (…) Ce sont les origines de cette attitude, de ce mépris, que l’on souhaitait détricoter au fur et à mesure du récit, notamment en exposant les raisons de la mère et en offrant au personnage de Louise, un chemin vers l’apaisement», explique le réalisateur dans les notes de production.

Cette comédie désopilante qui s’intéresse à la complexité des relation familiales sur fond d’enquête policière décalée, se démarque par un rythme ultra soutenu dès les premières minutes, une esthétique singulière et des scénettes qui frôlent la série B. Muriel Robin et Louise Bourgoin sont cyniques à souhait, tout comme les seconds rôles (Anne Benoît, Florence Loiret Caille, Gustave Kervern...) complètement déjantés qui apportent de la fantaisie à un récit bien écrit et maîtrisé.