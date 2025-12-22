Labubu : le réalisateur Paul King va porter à l’écran ce véritable phénomène

Le cinéaste Paul King («Wonka», «Paddington») va réaliser un film consacré au phénomène Labubu. Le long métrage développé par Sony Pictures n’a pas encore de scénariste.

Les adorables petits monstres aux dents longues ont trouvé leur réalisateur. Le cinéaste Paul King sera à la barre du long métrage consacré aux emblématiques Labubu, ces figurines à collectionner devenues virales, a récemment révélé The Hollywood Reporter.

Le projet, qui n’en est qu’à ses débuts, est développé par Sony Pictures, en partenariat avec Pop Mart, fabricant chinois de ces petites bêtes, mi-lapin, mi-monstre, qui s'arrachent comme des petits pains. Le studio a acquis le mois dernier les droits d’adaptation cinématographique et s’est donc tourné vers le cinéaste britannique pour transposer au cinéma l’univers de ces personnages, nés en 2015 de l’imagination de l’illustrateur Hong Kongais, Kasing Lung.

De «Paddington» aux Labubu

Il faut dire que Paul King affiche le CV parfait. On lui doit en effet le succès de la franchise «Paddington», dont il a réalisé et co-écrit les deux premiers volets, signant par ailleurs le script du troisième opus. Sans compter que le cinéaste britannique a également dirigé Timothée Chalamet dans «Wonka», qui a cumulé un peu plus de 600 millions de dollars au box-office mondial selon les chiffres de Mojo.

Avant de passer derrière la caméra, Paul King devra toutefois encore attendre un peu. Pour l’heure, le film n’a pas encore trouvé son scénariste. Il reste également à déterminer la forme que prendra le long métrage, entre animation ou live action. Aucune information n'a filtré à ce sujet, pour le moment.