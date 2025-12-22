Le chanteur Chris Rea, auteur du tube «Driving Home For Christmas», est mort à 74 ans

Célèbre pour ses titres «The Road to Hell», «Josephine» et «Driving Home For Christmas», le chanteur britannique Chris Rea est mort à l'âge de 74 ans, a-t-on appris ce lundi.

C'est une perte colossale pour le monde de la musique. Le chanteur et compositeur Chris Rea, né le 4 mars 1951 à Middlesbrough dans le nord de l'Angleterre, est décédé à l'âge de 74 ans, a indiqué sa famille ce lundi 22 décembre à des médias britanniques.

«C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Chris», ont écrit ses proches dans un communiqué, ajoutant que l'artiste s'est éteint «paisiblement à l'hôpital des suites d'une courte maladie». Sur son compte Instagram, une photo le montrant avec sa guitare a été postée avec pour légende : «La musique de Chris a créé la bande sonore de nombreuses vies, et son héritage vivra à travers les chansons qu'il laisse derrière lui».

Plus d'une vingtaine d'albums en quarante ans de carrière

Issu d'une famille ayant des origines irlandaises et italiennes, Chris Rea a été découvert à la fin des années 1970 grâce à son premier album «Whatever Happened to Benny Santini ?» qui contenait le morceau «Fool (If you think it's over)», lequel lui a valu d'être nommé aux Grammy Awards.

Par la suite, on lui doit plusieurs morceaux aujourd'hui connus dans le monde entier comme «The Road to Hell», «Josephine», ou encore «Driving home for Christmas» dévoilé en 1986. Au total, celui qui mêlait rock, blues et variété aura, en quarante ans de carrière, enregistré plus de vingt albums.

Passionné de musique mais également grand fan de course automobile, Chris Rea qui avait dévoilé en 2025 une compilation de Noël intitulée simplement «The Christmas album», détestait être sous les feux des projecteurs. «Le show-biz ne m’intéresse pas, d'ailleurs, si cela ne tenait qu'a moi, je préférerais rester dans l'ombre pour jouer de la guitare et composer pour d'autres plutôt que de me retrouver sous les lumières», avait-il confié en 1990.

Marié à Joan, sa femme qu'il avait rencontrée à l'âge de 16 ans et avec laquelle il a eu deux enfants, le chanteur avait été contraint de subir une ablation du pancréas en raison d'un cancer en 2001, puis avait été victime d'un AVC quinze ans plus tard.