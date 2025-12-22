Mort de Chris Rea : les cinq tubes que le chanteur britannique laisse derrière lui

Le chanteur et guitariste britannique Chris Rea est décédé à l’âge de 74 ans, ce lundi, laissant en héritage plus d’une vingtaine d’albums. Voici cinq de ses plus grands tubes.

Driving Home for Christmas

Devenu un classique de Noël, «Driving Home for Christmas» est sorti en 1988 en single. Une chanson que l’artiste avait écrite dix ans plus tôt en 1978. Un titre inspiré par un long trajet en voiture alors que sa petite amie, devenue sa femme, avait fait l’aller-retour dans sa petite Mini entre Middlesbrough et Londres, où enregistrait l’artiste afin qu’il puisse rentrer passer les fêtes de Noël en famille, relate la BBC. L’occasion pour Chris Rea d’écrire au fil des 400 km qui séparent les deux villes ce titre à la réputation internationale.

Josephine

Autre chanson incontournable. Écrit pour sa fille, le titre «Josephine» sorti sur l’album «Shamrock Diaries» en 1985 figure parmi les plus grands tubes de Chris Rea. La chanson s'est notamment classée au 7e rang des ventes de singles en 1987 selon Universal. À noter qu’en 1993, l'artiste a également pris la plume pour dédier une chanson à sa seconde fille baptisée «Julia».

On The Beach

Avec «On the Beach», balade rock romantique sortie l'année suivante en 1986, Chris Rea obtient un grand succès en Europe au début des années 1987. Le titre est devenu un classique des radios. Là encore, il s'inspire de sa propre histoire et raconte sa rencontre avec son épouse sur une plage.

«The Road to Hell»

Issu de l’album «The Road to Hell», sorti en 1989, le titre éponyme figure parmi les plus grands succès de la carrière de Chris Rea. L'album s'est classé numéro 1 en Angleterre. Dix ans plus tard, en 1999, Chris Rea sortira d'ailleurs un opus baptisé «The Road to Hell : part II.»

Auberge

Sorti en 1991, «Auberge», single extrait de l’album du même nom, marquera également la discographie de l’artiste britannique à la voix rauque. Lui aussi s’est classé à la première place des ventes de disques en Angleterre.