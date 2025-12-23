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«Bob l'éponge» signe son grand retour au cinéma ce mercredi

Au programme, des «fous rires, frissons et péripéties sous-marines». [© Paramount Pictures]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Bob l'éponge et Patrick l'étoile de mer font de nouveau équipe dans «Bob l’éponge, le film : un pour tous, tous pirates !». Ce quatrième volet de la franchise à succès sort ce mercredi. 

Bob l’éponge et son optimisme à toute épreuve est de retour au cinéma. Après «Bob l'éponge, le film» (2004), «Bob l'éponge, le film : un héros sort de l'eau» (2015) et «Bob l'éponge, le film : éponge en eaux troubles» (2020), un quatrième volet de la franchise adaptée de la série animée lancée en 1999 par le regretté Stephen Hillenburg, se dévoile ce mercredi 24 décembre et devrait séduire petits et grands pour les fêtes de fin d’année. 

 

«Bob l’éponge, le film : un pour tous, tous pirates !» met en scène le célèbre héros de la petite ville de Bikini Bottom dans de nouvelles aventures farfelues. Et toujours, bien entendu, accompagné de son fidèle ami Patrick, l’étoile de mer. «Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme (…) jusque dans les abysses les plus mystérieux de l’océan», révèle le synopsis de ce long-métrage qui promet «fous rires, frissons et péripéties sous-marines». 

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Pour la version française, on retrouve au casting vocal les comédiens Sébastien Desjours (Bob l'éponge), Boris Rehlinger (Patrick), l’animateur, magicien et humoriste Eric Antoine (le Hollandais Volant), ainsi que la chanteuse Marine, l'une des grandes gagnantes du télé-crochet «Star Academy». Cette dernière double une hôtesse d’un parc d’attractions, un personnage totalement inédit dans l’histoire de la saga «Bob l’éponge». 

Cinémabob l'épongeanimationculture

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