Christopher Nolan dévoile une bande-annonce inédite du film «L'Odyssée»

Le film «L'Odyssée», de Christopher Nolan, est une des sorties cinéma les plus attendues de l’année 2026. Et la bande-annonce dévoilée lundi a de quoi faire saliver les fans.

Des images à couper le souffle. Les fans de Christopher Nolan attendent avec impatience la sortie du film «L'Odyssée», une adaptation de l'épopée d'Homère, en 2026. Après des mois d'attente, et quelques jours avant Noël, le réalisateur a dévoilé lundi 22 décembre une bande-annonce qui révèle des images épiques d'une précision époustouflante, qui mettra l'eau à la bouche même des plus dubitatifs.

Ces images mettent en scène avec précision le périple d’Ulysse, incarné par l'acteur Matt Damon. On le voit revenir de la chute de Troie, déclarant d’une voix grave : «Après des années de guerre… Personne ne pouvait se mettre entre mes hommes… Et leur foyer… Pas même moi».

Un casting de renom

Anne Hathaway dans le rôle de Pénélope, l’épouse fidèle d’Ulysse, Tom Holland dans celui de leur fils Télémaque, et Zendaya, qui incarnera Athéna, sont les têtes d'affiche d'un casting XXL du réalisateur britannico-américain. Une distribution qui compte également parmi ses membres Robert Pattinson et Charlize Theron.

Ces premières séquences promettent des scènes épiques, allant de la rencontre d'Ulysse avec le cyclope Polyphème, aux mers déchaînées sur son parcours, et jusqu'aux grottes regorgeant de mystérieuses créatures. Le récit semble d'une précision implacable.

Le film est attendu dans les salles françaises le 15 juillet prochain. Il succédera à de nombreux chefs-d’œuvre déjà signés Christopher Nolan tels qu’«Interstellar», «Oppenheimer», «Inception», «Dunkerque» ou encore la trilogie «Batman : The Dark Knight».