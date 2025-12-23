«Clair Obscur : Expedition 33» : le jeu vidéo phénomène perd son titre de meilleur jeu de l'année à cause de l’IA

Mis en cause pour avoir utilisé l’intelligence artificielle durant son développement, «Clair Obscur : Expedition 33» s’est vu retirer son titre de «Jeu de l’année» aux Indie Game Awards.

Sacré à de multiples reprises lors de la saison des récompenses, «Clair Obscur : Expedition 33» a vu son triomphe brutalement remis en question. Le jeu vidéo développé par le studio français Sandfall Interactive s’est vu retirer son titre de «Jeu de l’année» aux Indie Game Awards (IGA), après la révélation de l’utilisation d’intelligence artificielle générative durant son développement.

L’année 2025 avait pourtant souri au titre, couronné aussi bien aux Game Awards qu’aux Indie Game Awards. Mais cette reconnaissance n’aura été que de courte durée. Peu après la cérémonie des IGA, les organisateurs ont annoncé la disqualification du jeu, invoquant une infraction directe à leur règlement, lequel stipule que «les jeux développés à l’aide d’une IA générative ne peuvent être nommés».

À l'encontre du règlement

La décision fait suite à une confirmation du studio Sandfall Interactive, intervenue le jour même de la remise des prix. Cette admission a conduit à l’annulation des distinctions attribuées à «Clair Obscur : Expedition 33», dont celles de «Jeu de l'année» et de «Meilleur premier jeu».

Dans un communiqué, les organisateurs ont justifié leur choix : «Bien que les éléments en question aient été remplacés dans un patch et le fait que ce soit un jeu formidable, cela va à l'encontre de notre règlement».

Le studio n’a pas détaillé la nature exacte des contenus concernés, mais certains joueurs avaient signalé la présence d’éléments visuels générés par IA avant leur suppression. Sandfall Interactive a déclaré accepter la décision des IGA, précisant que la version actuelle du jeu ne contient plus aucun élément issu de l’IA générative. Selon plusieurs observations, il s’agirait notamment de textures retirées quelques jours après la sortie du titre.

De son côté, l’organisation Six One Indie a rappelé sa ligne de conduite dans un message adressé aux jurés : «Les Indie Game Awards ont une position très stricte concernant l’utilisation de l’IA générative tout au long du processus de nomination et pendant la cérémonie elle-même. Lors de sa soumission, les représentants de Sandfall Interactive avaient confirmé qu’aucune IA générative n’avait été utilisée dans le développement de "Clair Obscur : Expedition 33"».

Encadrer l'IA générative

Cette disqualification a entraîné une réattribution des récompenses. «Sorry We’re Closed» repart avec le prix du «Meilleur premier jeu», tandis que «Blue Prince» hérite du trophée de «Jeu de l’année».

Au-delà de ce cas précis, l’affaire ravive les débats sur l’encadrement de l’IA générative dans l’industrie vidéoludique et sur les exigences de transparence imposées aux studios. Elle survient dans un contexte déjà tendu, marqué notamment par les déclarations récentes de Swen Vincke, fondateur de Larian Studios, qui a reconnu l’usage d’outils d’IA générative lors de certaines phases internes du développement de «Divinity».

Plus qu’un simple retrait de trophées, cet épisode souligne les enjeux de crédibilité et de responsabilité auxquels sont désormais confrontés les développeurs, à l’heure où les concours et le public scrutent de plus en plus attentivement les méthodes de création.