Malade, Barry Manilow annule ses concerts du mois de janvier

L'interprète de «Copacabana» ou encore «Mandy», Barry Manilow, 82 ans, a annoncé lundi être atteint d'un cancer du poumon qui l'oblige à annuler tous ses concerts du mois de janvier.

Une terrible nouvelle. Le chanteur et compositeur américain Barry Manilow, 82 ans, a annoncé lundi sur ses réseaux sociaux souffrir d'un cancer du poumon qui va nécessiter une intervention chirurgicale.

Dans un post sur Instagram, le chanteur a indiqué qu'une IRM prescrite après une longue bronchite «a découvert une tumeur cancéreuse dans (son) poumon gauche qui nécessite d'être retirée». «C'est un coup de chance (et un excellent médecin) qui ont permis qu'elle soit détectée aussi tôt», a-t-il déclaré, comme pour rassurer les fans sur son état de santé.

Le chanteur va subir une opération

Cette intervention chirurgicale indispensable oblige le chanteur à annuler tous ses concerts du mois de janvier. «Les médecins ne pensent pas que (la tumeur cancéreuse) se soit propagée et je passe des tests pour confirmer leur diagnostic», a ajouté l'octogénaire. «Pas de chimio, pas de radiothéraphie, juste du bouillon de poule et des rediffusions de la série "I love Lucy"», s'est-il permis d'ironiser.

L'artiste a fait part de son souhait de revenir sur scène à la mi-février 2026. «Je compte les jours avant de retourner dans mon deuxième chez-moi au Westgate Las Vegas pour nos concerts du week-end de la Saint-Valentin les 12-13-14 février», a-t-il déclaré dans son communiqué. «Quelque chose me dit que ce week-end de février va être une sacrée fête!», a-t-il conclu.