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Mort de Vince Zampella : les terrifiantes images de l'accident de voiture qui a coûté la vie au cofondateur de «Call of Duty» (Vidéo)

Des images largement diffusées sur les réseaux sociaux témoignent de la violence de l’accident. [Capture d'écran X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Vince Zampella, cocréateur du jeu vidéo «Call of Duty», est décédé ce dimanche dans un accident de voiture, près de Los Angeles. Des images du crash ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Des images choquantes. Le monde du jeu vidéo est en deuil après la mort de Vince Zampella. Le cocréateur de la franchise «Call of Duty» est décédé dimanche à l’âge de 55 ans dans un accident de la route survenu en périphérie de Los Angeles, a annoncé lundi l’éditeur Electronic Arts. 

Des images largement diffusées sur les réseaux sociaux, et reprises par la chaîne américaine NBC News, témoignent de la violence de l’accident. On y voit la Ferrari conduite par Vince Zampella quitter la chaussée sur une voie rapide avant de s’embraser. Le cofondateur de «Call of Duty» est décédé sur place, selon les informations d'NBC. Le passager, pris en charge par les secours, a succombé à ses blessures à l’hôpital. 

Un pionnier du jeu de tir à la première personne

Considéré comme l’un des pionniers du jeu de tir à la première personne, Vince Zampella a marqué durablement l’industrie vidéoludique avec des titres écoulés à des centaines de millions d’exemplaires. «Il savait vraiment comment créer des histoires et des expériences qui touchent au cœur de l’expérience humaine, qu’il s’agisse de terreur, d’effroi, d’héroïsme», a salué Gene Park, journaliste spécialisé du Washington Post, sur NBC4. 

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Le studio Respawn a également rendu hommage à son fondateur sur le réseau social X, via le compte de la franchise Battlefield, qu’il dirigeait depuis 2013. Le message souligne sa capacité à faire confiance à ses équipes, à encourager les prises de risques créatives et à croire durablement en ses développeurs.

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