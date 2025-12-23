Paris : après six ans de lutte, le cinéma La Clef va rouvrir en janvier 

Le cinéma indépendant La Clef, situé rue Daubenton à Paris (Ve), rouvrira ses portes le 14 janvier 2026, après six années de fermeture. Une victoire pour le collectif La Clef Revival.

C'est officiel. Après plusieurs années de mobilisation, le cinéma indépendant La Clef, institution de l’art et d’essai du Quartier latin, s’apprête à rouvrir ses portes. Le collectif qui le défend depuis sa fermeture a annoncé, mardi dernier, la reprise officielle de l’activité du lieu situé rue Daubenton.

Fondé en 1973, ce cinéma emblématique avait cessé toute activité en 2018 à la suite d’une décision du comité d’entreprise de la Caisse d’épargne d’Île-de-France, alors propriétaire du bâtiment. Dès l’année suivante, le collectif La Clef Revival avait investi les lieux, organisant pendant près de deux ans des projections en dehors de tout cadre légal.

Environ 1.500 films y ont été diffusés avant l’expulsion des équipes, intervenue en mars 2022 à l’issue d’importantes mobilisations.

Six années de lutte

La réouverture marque l’aboutissement de plus de six années de lutte. En juin 2024, le collectif était parvenu à racheter le bâtiment grâce à la création d’un fonds de dotation, à un emprunt bancaire de 800.000 euros et à une vaste campagne de financement participatif réunissant plus de 5.000 contributeurs. De nombreux acteurs français mais aussi des pointures américaines ont soutenu La Clef au fil de son combat. Parmi eux : Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Agnès Jaoui, Cédric Klapisch ou encore Valérie Donzelli, pour ne citer qu'eux.

Dans un communiqué, les équipes affirment avoir œuvré pour garantir que La Clef demeure «un cinéma indépendant et associatif». Le lieu ne peut désormais plus être revendu et sa gestion comme sa programmation reposent sur un fonctionnement collectif.

Soutenu financièrement par le Centre national du cinéma, la région Île-de-France et la Ville de Paris, le projet a ensuite donné lieu à un an et demi de travaux. Entièrement rénové, le cinéma comprend aujourd’hui deux salles de projection, de 130 et 65 places, ainsi qu’un bar et une bibliothèque.

Une reprise le 14 janvier

La ligne éditoriale restera fidèle à l’identité historique du lieu. Le collectif entend mettre en avant des films peu diffusés et maintenir une politique tarifaire solidaire, reposant sur le prix libre.

La programmation, annoncée comme éclectique, mêlera œuvres de patrimoine et productions contemporaines. «Des films anciens comme récents», expliquent les équipes au Parisien, dans la continuité de l’engagement militant qui a fait la réputation de La Clef.

Si la séance inaugurale n’a pas encore été dévoilée, la reprise des projections est confirmée pour le mercredi 14 janvier prochain. Le détail de la programmation sera communiqué à la rentrée.