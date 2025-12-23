Queen : Brian May, le guitariste du groupe, dévoile un titre inédit vieux de plus de 50 ans

Un morceau inédit de Queen, datant de plus de 50 ans, a été dévoilé ce lundi par le guitariste du groupe, Brian May. Le morceau n'avait à l'époque pas été retenu pour intégrer le second album du groupe.

Le père Noël est passé en avance pour les fans de Queen. Un inédit vieux de plus de 50 ans vient d'être dévoilé par le groupe. Le guitariste, Brian May, a révélé lors d'une émission qu'il a animée sur la radio Planet Rock lundi 22 décembre, un morceau inédit du légendaire groupe britannique qui n'avait pas été inclus dans leur second opus, sorti en 1974.

Ce titre de sa composition, baptisé «Not For Sale (Polar Bear)», a été diffusé lors d'une émission spéciale de Noël en fin de journée sur la radio britannique. Enregistrée pour figurer sur le second album du groupe de rock, Queen II, la chanson n'avait finalement pas été retenue. Une version pirate du morceau, mais datant du groupe Smile, fondé par May avant ses années Queen, aurait toutefois circulé parmi les fans.

«C'est une chanson qui remonte à très longtemps, mais à ma connaissance, personne n'a jamais entendu cette version», a déclaré le guitariste en présentant le titre, sur lequel plusieurs voix s'entremêlent, parmi lesquelles on semble reconnaître celle de Freddie Mercury. Une preuve de plus de l'ancienneté du morceau.

Les fans pourront en profiter sur la réédition de l'album

«Je glisse cette version (ici) car je suis curieux de connaître les réactions du public», a complété le guitariste, précisant que le morceau figurera dans la réédition de l'album, prévue pour 2026.

Queen, formé en 1970, est devenu l'un des groupes de rock les plus emblématiques, écouté encore aujourd'hui par des millions de fans dans le monde. Connu pour son mélange de genres, le groupe a livré des succès comme «Bohemian Rhapsody» ou «Another One Bites the Dust». Il a également inspiré le monde du cinéma, avec le biopic «Bohemian Rhapsody», sorti en 2018, qui retrace le parcours du groupe.