Un nouveau pochoir du mystérieux Banksy aperçu à Londres

Une nouvelle œuvre au pochoir, qui rappelle le style du célèbre Banksy, a été aperçue à Londres. L’artiste originaire de Bristol a reconnu qu’il s’agissait bien d’une de ses œuvres.

On peut y voir deux jeunes personnes, vraisemblablement des enfants, allongées et regardant le ciel. Une nouvelle œuvre de l’artiste britannique Banksy, spécialiste du pochoir, a été dévoilée lundi 22 décembre dans les rues de Londres, sur le mur d’un vieil immeuble du quartier de Bayswater, au centre de la capitale.

Les deux personnes aux silhouettes d’enfants sont allongées sur le dos, chaudement vêtues de vêtements d’hiver, de quoi coller à l’actualité. En cette fin de mois de décembre, les températures flirtent avec les 0 °C. Toutes les deux regardent vers le ciel et l'une d'elles dresse son bras, semblant montrer quelque chose du doigt.

C’est via son compte Instagram que l’artiste anonyme, dont on ne connaît que le pseudo, a revendiqué son œuvre.

Pour une autre œuvre identique, le mystère reste entier

L’artiste n’a en revanche pas revendiqué un graffiti identique détecté dans un autre quartier de la capitale. Aucune trace sur ses réseaux de photos d'un pochoir apparu quelques kilomètres plus loin à Tottenham Court Road, dans l'hypercentre de la capitale.

Originaire de Bristol, Banksy est l'un des artistes vivants les plus célèbres au monde. Il est reconnu pour ses pochoirs percutants aux messages politiques et provocateurs qu'il répand aux quatre coins de la planète.

En septembre, il avait ainsi dessiné sur l'une des façades extérieures de la Royal Courts of Justice de Londres un juge brandissant un marteau sur un manifestant allongé au sol avec une pancarte maculée de sang, deux jours après l’arrestation de 900 personnes qui s’étaient rassemblées en soutien au mouvement propalestinien Palestine Action, classée «terroriste» par le gouvernement britannique. L’œuvre avait par la suite été effacée.