«Avengers Doomsday» : le retour de Chris Evans dans le costume de Captain America officiellement confirmé

C'est officiel. Chris Evans récupère son bouclier de Captain America, un rôle qu'il a campé entre 2011 et 2019, avant de passer le flambeau à l'acteur Anthony Mackie.

Les rumeurs sont vraies : Chris Evans est de retour dans l'univers cinématographique Marvel, et sa vie semble avoir bien changé. Une divulgation qui intervient peu après la fuite d'images de la bande-annonce. Des images qui auraient été diffusées dans les salles lors des premières projections d'«Avatar : de Feu et de Cendres».

La première bande-annonce officielle du très attendu «Avengers: Doomsday» a été dévoilée ce mardi et révèle que Captain America est désormais papa. Sur quelques notes de piano, la caméra talonne le trajet à moto de Steve Rogers, personnage incarné par Chris Evans depuis le premier volet de la saga en 2011, vers une maison en apparence banale.

Steve Rogers retrouve son costume de super-héros

Sans dialogue et avec la musique du générique des Avengers en fond sonore, le protagoniste retrouve, caché dans une malle, son célèbre costume rouge et bleu, floqué d'une étoile sur le torse. Mais la mélancolie fait rapidement place à la béatitude, au moment où l'on aperçoit le cultissime superhéros tenir un nouveau-né dans ses bras, le regard émerveillé. Une bande-annonce qui se termine par un texte apparaissant sur un fond noir : «Steve Rogers sera de retour dans "Avengers : Doomsday"»

Dans une publication commune sur Instagram, les frères Russo, Joe et Anthony, réalisateurs du film, ont partagé ces quelques mots : «Le personnage qui a changé nos vies. L'histoire qui nous a tous réunis ici. Nous allions forcément revenir à cela».

Malgré les confidences précédentes de Chris Evans sur le fait d'être «heureux à la retraite» et qu'il ne souhaitait plus se glisser à nouveau dans la carapace musclée de Captain America, le magazine américain The Hollywood Reporter avait rapporté l'an dernier qu'il signerait tout de même son retour dans la saga.

La dernière fois que le public avait pu admirer Captain America à l'écran, c'était à la fin du film «Avengers : Endgame», sorti en 2019. Après avoir accompli sa mission de voyage dans le temps, Steve Rogers était revenu dans la chronologie principale du MCU avec quelques rides au front et quelques cheveux blancs pour transmettre son célèbre bouclier étoilé à son ancien acolyte, Sam Wilson (incarné par Anthony Mackie), désormais devenu le nouveau super-héros prêt à sauver l'Amérique.

Les aficionados du héros au fort taux de testostérone devront néanmoins s'armer de patience avant de découvrir Chris Evans dans son nouveau rôle de père, puisque la date de sortie du film a également été confirmée. Le long-métrage des studios Marvel sera prévu en salles le 18 décembre 2026, un joli cadeau de Noël pour les fans de la saga.