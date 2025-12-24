Charles III rompt avec la tradition et choisit un lieu chargé d'histoire pour son traditionnel discours de Noël

Le roi Charles III se trouvait dans l'abbaye de Westminster pour son traditionnel discours de Noël, qui a été diffusé ce mercredi 24 décembre.

Un lieu symbolique. Contrairement à ses deux premiers discours de Noël en 2022 et 2023, où il s'exprimait depuis une résidence royale, le roi d'Angleterre a choisi cette année un cadre chargé d'histoire. Le cœur du monarque a en effet penché pour l'abbaye de Westminster, un lieu profondément lié aux évènements marquants de la famille royale britannique.

L'an dernier, Charles III avait déjà rompu avec les traditions pour son discours du 25 décembre en souhaitant ses vœux depuis une ancienne chapelle hospitalière située à Fitzrovia, au cœur de Londres, lieu sacré de l'hôpital Middlesex aujourd'hui démoli, où la princesse Diana avait inauguré le premier service de santé londonien dédié au sida. Touché par le cancer, le roi avait souhaité rendre hommage au personnel médical qui l'accompagnent dans son combat contre la maladie, dont la nature exacte reste confidentielle.

Westminster un lieu de pèlerinage

Filmé par la BBC dans la chapelle Notre-Dame de l'église médiévale située au centre de la capitale britannique, le traditionnel message du roi fait suite à la «bonne nouvelle» annoncée au début du mois de décembre, concernant la réponse positive de Charles III au traitement contre le cancer.

Sur une photo issue de son discours et dans un extrait vidéo publié sur le compte Instagram de la famille royale, le roi est installé derrière un pupitre de bois, avec en arrière-plan les sapins de Noël ayant servi au concert de chants de Noël «Together at Christmas», organisé à l'abbaye au début du mois de décembre par Kate Middleton. Au-dessus de Charles III, hors du champ de la caméra, sont suspendues les bannières colorées de l'ordre de chevalerie, sous le spectaculaire plafond en voûte de la chapelle.

Ce monument emblématique du centre de Londres est depuis longtemps un lieu de pèlerinage pour ceux qui viennent rendre hommage à la tombe d'Édouard le Confesseur, figure majeure de l'histoire anglaise et l'une des rares têtes couronnées britanniques à avoir été canonisée. Édouard III, qui régna sur l'Angleterre durant 24 ans avant de mourir en 1066, était considéré comme un monarque ascétique doté de pouvoirs de guérison. Il fut canonisé par le pape Alexandre III en 1161, et son sanctuaire attire les pèlerins depuis des siècles.

Un symbole pour la famille royale

La chapelle Notre-Dame de l'abbaye, où Charles délivrera son discours, est un édifice datant de la fin du Moyen Âge et construit pour Henri VII. Véritable joyau de l'architecture gothique, l'abbaye de Westminster retrace notamment l'histoire de la royauté, puisque c'est en son sein que se sont célébrés tous les couronnements depuis 1066, mais également de nombreux mariages, à l'image de celui de Kate et William, ainsi que certains enterrements tels que celui d'Elizabeth II.

Des illustres personnages de l'histoire d'Angleterre y sont également inhumés. Parmi eux : le père de la gravité Isaac Newton, l'écrivain Charles Dickens ou le naturaliste à la racine de la théorie de l'évolution Charles Darwin. L'abbaye de Westminster est également le lieu de sépulture de quinze rois et reines, dont Charles II, Élisabeth I et Marie Stuart.

Le message du roi est l'une des rares occasions où il ne se tourne pas vers le gouvernement pour obtenir des conseils et où il peut exprimer ses propres opinions. Rédigé par le monarque, il s'inscrit généralement dans un cadre religieux fort, reflète les questions d'actualité et s'inspire parfois de ses propres expériences.

La tradition d'une allocution télévisée annuelle du monarque à Noël, dans laquelle il revient sur l'année écoulée, remonte à 1932, lorsque George V a prononcé un discours à la radio. Mais le premier discours télévisé en cette période de fêtes a été prononcé par Elizabeth II en 1957, et figure généralement parmi les programmes les plus regardés le jour de Noël. Concernant le message de Charles III, celui-ci sera diffusé en ce jeudi 25 décembre à 15h, heure locale, soit 16 h, heure française, par la BBC, ITV, Sky News et d'autres chaînes britanniques. Il sera également disponible sur la chaîne YouTube de la famille royale.