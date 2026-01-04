«Retour à Silent Hill», «Terrifier 4» ... Voici les films d’horreur les plus attendus en 2026

Gore ou psychologique, le film d'horreur attire les spectateurs avides de sensations fortes au cinéma. Et pour cette année 2026, les choix seront nombreux. Voici une sélection de films d'horreur qui sont grandement attendus.

Retour à Silent Hill (22 janvier)

Douze ans après, la saga «Silent Hill» a le droit à un troisième épisode. Simplement nommé «Retour à Silent Hill», l’adaptation cinématographique du jeu vidéo «Silent Hill 2» mettra en scène Jeremy Irvine dans le rôle de James Sunderland, un homme marqué par le décès de son épouse et appelé à se rendre dans cette ville maudite où de nombreux monstres l’attendent.

Send Help (30 janvier)

Une situation de survie qui vire au huis clos psychologique. Voilà à quoi il faut s’attendre dans «Send Help», le film réalisé par Sam Raimi, et qui mettra en scène deux survivants à un crash d’avion, désormais seuls sur une petite île déserte.

Scream 7 (25 février)

Dirigé par le scénariste originel de la saga «Scream» Kevin Williamson, «Scream 7» fait son retour dans les salles de cinéma, trois ans après le dernier opus. Dans ce nouvel épisode, Sidney Prescott (interprétée par Neve Campbell) doit reprendre son combat face à un Ghostface qui est de retour dans sa vie et qui souhaite s’en prendre à sa fille.

Scary Movie 7 (12 juin)

L’humour et l’horreur réunis, cela donne «Scary Movie». Écrit par les frères Wayans et Rick Alvarez, ce 7e opus de la comédie horrifique verra le retour d’Anna Faris, de Regina Hall et de Marlon Wayans dans les rôles respectifs de Cindy Campbell, Brenda Meeks et Shorty Meeks. Pour l’heure, peu d’informations ont circulé sur le scénario du film.

Evil Burn Dead (22 juillet)

Tout comme Scary Movie, la franchise «Evil Dead» de Sam Raimi sera présente sur les grands écrans en 2026, avec un sixième épisode intitulé «Evil Dead Burn». Réalisé par le Français Sébastien Vanicek, le tournage du film s’est notamment déroulé en Nouvelle-Zélande au cours de l’année 2025.

Resident Evil (18 septembre)

Alors que «Resident Evil Requiem» sortira sur les consoles en 2026, les amateurs de la série cinématographique seront également gâtés cette année, avec la sortie d’un nouveau reboot de «Resident Evil». Austin Abrams, notamment aperçu dans les séries «The Walking Dead» et «Euphoria», sera présent dans ce film réalisé par Zach Cregger.

Terrifier 4 (1er octobre)

Interdit aux moins de 18 ans, «Terrifier 3» aura droit à une suite. Si à l’heure actuelle «Terrifier 4» n’a pas encore de synopsis officiel, le réalisateur Damien Leone a annoncé sur Instagram que «le film s'annonce comme la conclusion la plus épique, terrifiante, palpitante, émotionnelle et satisfaisante de la saga». Il révèlera par ailleurs l’origine d’Art le clown.