Chapelle Sixtine : la fresque du Jugement dernier de Michel-Ange bénéficie de sa plus importante restauration depuis plus de 30 ans

Comme annoncé en août dernier, la mythique fresque du Jugement dernier, peinte entre 1536 et 1541 par Michel-Ange, est en train de bénéficier de sa plus importante restauration depuis plus de trois décennies. Durant la rénovation de cette pièce maîtresse de la chapelle Sixtine, le lieu reste ouvert aux visiteurs.

Trente ans que le Jugement dernier de la chapelle Sixtine n'avait pas connu un tel rafraîchissement. Alors qu'au fil des années, la transpiration des visiteurs a laissé une couche blanchâtre à la surface de l'oeuvre, de quoi atténuer les contrastes de couleurs, la célèbre fresque de Michel-Ange est en train de bénéficier, depuis fin février, d'une importante restauration.

Un nettoyage précieux, qui «permettra d'éliminer la fine pellicule, invisible à l'oeil nu, et de redonner toute leur splendeur aux couleurs de Michel-Ange», a précisé un communiqué du Vatican.

Selon les restaurateurs, la substance en question est du lactate de calcium. La fresque sera alors tamponnée par des pinceaux avec de l'eau déionisée à travers une double couche de papier japonais afin de l'éliminer. «L'eau permet la dissolution complète des dépôts et des substances étrangères, faisant ainsi ressortir la couche de peinture d'origine», a assuré Paolo Violini, restaurateur en chef au Vatican.

La fin des travaux prévue pour Pâques, la chapelle Sixtine reste ouverte

Alors que la restauration de ce chef-d'œuvre du XVIe siècle a débuté fin février et doit durer cinq semaines pour être terminée avant Pâques, les visiteurs peuvent toujours accéder à la chapelle Sixtine, bien que la fresque soit masquée par un grand échafaudage recouvert d'une reproduction de l'œuvre de près de 14 mètres de haut.

Dans ce chef d'oeuvre de la Renaissance, les nombreux personnages nus ou semi-nus avaient à l'époque provoqué un scandale. Ainsi, une bonne partie d'entre eux avait été recouverte de tissus peints après la mort de Michel-Ange, en 1564. Mais en 1994, lors de la dernière restauration majeure de la pièce maîtresse de la chapelle Sixtine, certains de ces tissus ont été retirés.

La chapelle Sixtine fait l'objet d'une restauration par sections dans le cadre d'une rénovation majeure commencée en 2010. Les restaurateurs travaillent généralement pendant les soirées de janvier et février, chaque année, afin que la chapelle puisse rester ouverte aux visiteurs. Le projet actuel est financé par des donateurs américains.