Rihanna : retour en studio, gestion de sa marque... La star dévoile son quotidien d'artiste et de femme d'affaires

Dans une vidéo publiée ce week-end sur ses réseaux sociaux, Rihanna a dévoilé une journée type dans sa vie, avec une partie qui se déroule au studio. De quoi provoquer l'excitation de nombreux de ses fans.

À quoi ressemble une journée type dans la vie de Rihanna ? Artiste, femme d'affaires... La journée a forcément été rythmée, et a de quoi intéresser. «Riri» a ainsi dévoilé ce week-end une vidéo retraçant ses dernières 24 heures.

Et lors de cette journée dont elle a posté les meilleurs moments sur Instagram, durant laquelle elle a dédicacé plusieurs exemplaires de ses albums tels que «Music of the Sun» (sorti en 2005) ou encore «Good Girl Gone Bad» (sorti en 2007), la célèbre chanteuse a confié devoir «encore aller au studio après».

Car oui, au cours de cette journée, aux alentours de 2h du matin, Rihanna est bien retournée en studio. Mieux encore, elle a été aperçue en train d'écouter de la musique et d'écrire sur un cahier. De quoi ravir ses fans. Quand une internaute a fait savoir qu'ils «ont besoin de sa musique», un autre a déclaré : «Sors la musique».

Alors qu'«Anti», sorti en 2016, reste son dernier album, ses fans sont toujours dans l'attente d'un neuvième disque. Depuis 10 ans, ils n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est «Lift Me Up», un single enregistré en 2022 pour la bande-originale de Black Panther 2, et un second, «Friends of Mine», un titre utilisé pour la bande-originale des Schtroumpfs.

Rihanna s'occupe également de sa marque de mode

Et si l'artiste n'a pas sorti le moindre projet depuis 2016, c'est pour vaquer à d'autres occupations. À commencer par Fenty Beauty, sa marque de cosmétiques lancée en septembre 2017, puis Savage X Fenty, davantage axée sur la mode et dévoilée au printemps 2018.

Dans sa journée type publiée sur Instagram, Rihanna a filmé quelques moments d'une réunion pour Savage X Fenty qui a duré plusieurs heures, et au cours de laquelle, la star et son équipe ont échangé autour de plusieurs échantillons de tissus.

Mais en plus de ses marques, «Riri» doit également s'occuper de ses trois enfants qu'elle a eus avec le rappeur A$AP Rocky. Ainsi, après sa longue réunion et sa séance en studio, la mère de famille a réalisé ce qu'elle a appelé les «tâches maternelles», en réalisant «un costume de Mardi Gras pour (son) fils après le studio». Cette longue, très longue journée, s'est conclue après 9h du matin.