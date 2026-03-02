«Scary Movie 6» : la bande-annonce du sixième volet de la saga culte dévoilée

La suite de la cultissime saga «Scary Movie», parodiant avec délectation les plus grands films d'horreur de son époque, se dévoile dans une première bande-annonce, plus de 25 ans après la sortie du premier volet.

Une vraie «bouh-cherie». Les frères Wayans ont décidé de ressusciter la saga «Scary Movie», avec un sixième volet dont la bande-annonce vient d'être dévoilée. Pour la première fois depuis 18 ans, les «sales gosses d'Hollywood» se sont réunis pour offrir aux amateurs de faux sang et de vrais rires la suite de la franchise ayant vu le jour en 2000.

Attendu en salles le 3 juin prochain, ce sixième volet est signé Michael Tiddes à la réalisation, et acte les retrouvailles au scénario de Marlon, Shawn, Craig et Keenen Wayans. Dans un premier teaser révélé ce lundi, «Scary Movie 6» et son humour potache prennent possession de nombreux films d'horreurs populaires de ces dernières années. Vingt-six ans après avoir survécu à l'attaque d'un tueur masqué façon «Scream», Anna Faris et Regina Hall, les héroïnes de la saga à succès, devront à nouveau échapper à l'assassin au costume inspiré par «Le Cri» d'Edward Munch.

Le retour d'Anna Faris et Regina Hall

«Sinners», «Weapons», «Get Out», «Smile»... Nul ne pourra échapper à la plume politiquement incorrecte des frères Wayans, pas même «The Substance» ou «Mercredi». Dialogues burlesques, salves de gouailles et satire de la «cancel culture», dès les premières minutes, le décor est planté. «Mon Dieu, elle s'est fait poignarder !», hurle une voyageuse qui assiste, impuissante, à une agression dans le métro par le tueur masqué. «Pas "elle", moi c'est "iel"», lui répond en retour la victime, couteau planté dans le ventre.

«Ce que nous essayons de faire, c'est de remettre le rire au centre de tout», explique Marlon Wayans au média Entertainment Weekly. «Il s'agit de faire renaître la comédie telle qu'elle était. Et je pense que le seul moyen d'y parvenir est de mettre fin à ce concept de "cancel culture". Ce nouveau film n'a pas fini de faire parler», a ajouté le comédien.

A l'image d'Anna Faris, grimée en Jamie Lee Curtis dans «Halloween», et de Regina Hall, aperçue dans le récent «Une bataille après l'autre», d'autres anciens membres de la distribution «Scary Movie» ont signé leur grand retour. Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Jon Abrahams, Cheri Oteri et Chris Elliott ont pris part au casting, rejoints par de nouveaux venus, comme Damon Wayans Jr., le neveu des frères aux commandes, et leur soeur Kim Wayans.

Le film original «Scary Movie», sorti en 2000, a été l'un des films d'horreur les plus rentables de tous les temps, avec un joli score de 42,5 millions de dollars rapportés au box-office lors de sa sortie en salles. Les frères Wayans ont ensuite développé la poule aux oeufs d'or, jusqu'à un cinquième volet sorti en 2013.