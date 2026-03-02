Scream 7 : le nouvel opus de la saga d’horreur signe un démarrage record au box-office nord-américain

Avec Neve Campbell dans la peau de l’iconique Sidney Prescott, «Scream 7» frappe fort au box-office américain. Le septième volet de la saga réalise un démarrage record avec plus de 64 millions de dollars de recettes dès son premier week-end d’exploitation.

Un retour aux sources payant. Réalisé par Kevin Williamson, le scénariste du tout premier «Scream», sorti en 1996, le septième volet de la saga d’horreur culte signe un excellent démarrage au box-office nord-américain.

En engrangeant 64 millions de dollars (environ 54 millions d’euros) de recettes lors de son premier week-end d’exploitation, le long-métrage réalise le meilleur lancement de l'histoire de la franchise créée il y a trente ans par le maître du frisson Wes Craven, en sachant que le précédent record était détenu par «Scream VI», avec 44,5 millions de dollars (près de 38 millions d’euros) de recettes le week-end de sa sortie, en 2023.





Ce nouvel opus marque le grand retour de Neve Campbell dans la peau de Sidney Prescott. Absente du sixième film pour cause de désaccord salarial, l’actrice reprend ici du service pour protéger sa fille de Ghostface, l’inusable tueur au masque blanc et à la cape noire. Un come-back attendu, qui a manifestement galvanisé les fans et dopé les entrées. Courteney Cox, David Arquette, Matthew Lillard, Mason Gooding et Jasmin Savoy Brown font également partie du casting.

Sur le podium du week-end, «Scream 7» devance «Goat : Rêver plus haut», le film d’animation produit par le basketteur américain Stephen Curry, star des Golden State Warriors, tandis que la troisième place est occupée par le drame «Hurlevent», la nouvelle adaptation du livre d'Emily Brontë, «Les Hauts de Hurlevent», portée par Margot Robbie et Jacob Elordi.