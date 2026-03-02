«On va passer décembre ensemble» : Orelsan ajoute plus d'une vingtaine de dates à sa tournée, dont 5 à l'Accor Arena de Paris

Dans un post Instagram publié ce lundi, Orelsan a annoncé l'ajout de 22 nouvelles dates à sa tournée «Orelsan Tour 2026». L'artiste se produira notamment 5 fois de plus à l'Accord Arena de Bercy.

Débutée le 16 janvier chez lui, à Caen, la tournée «Orelsan Tour 2026» a rapidement affiché complet. Pour remédier à ce problème, l'artiste a trouvé la solution : ajouter des concerts. Beaucoup de concerts.

«On remet 17 dates à l'automne sur la tournée», a annoncé ce lundi le Normand, à travers une vidéo publiée sur son compte Instagram. Dès la fin du mois d'octobre, Orelsan donnera deux nouveaux shows à Strasbourg, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes. Quant aux Caennais, spéciaux aux yeux du rappeur, ils pourront contempler la star locale lors de trois nouvelles dates au Zénith. Orelsan, de son vrai nom Aurélien Cotentin, se produira également une fois de plus à Bruxelles, en Belgique, et Genève, en Suisse.

«On remet 5 Bercy»

En plus de ces 17 nouvelles dates, l'artiste veut marquer le coup. Après avoir réussi à remplir les 10 concerts prévus à l'Accor Arena prévus en décembre, Orelsan a annoncé prolonger la fête. «On remet 5 Bercy. On va passer décembre ensemble», s'est-il réjoui, en précisant que les cinq dates ajoutées sont les suivantes : 22, 23, 26, 27 et 28 décembre.

Aussi fou que cela puisse paraître, du 9 au 28 décembre 2026, le chanteur donnera ainsi 15 concerts à l'Accor Arena de Bercy. Après être parvenu à vendre 300.000 billets en 24 heures, Orelsan a précisé que la billetterie pour les nouvelles dates ouvrira mardi 3 février, à 10h.

Après une année 2025 symbolisant son grand retour, avec la sortie du film «Yoroï» en octobre, puis de son cinquième album «La fuite en avant» et l'annonce de sa grande tournée «Orelsan Tour 2026», le rappeur-chanteur compte bien surfer sur cette dynamique. En plus de ses très nombreuses dates prévues en 2026, Orelsan a bien l'intention de participer à plusieurs festivals cet été. Il sera de la partie pour les Solidays, les Eurockéennes, les Francofolies ou encore les Vieilles Charrues.