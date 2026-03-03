«Christy» : on a vu le film avec Sydney Sweeney méconnaissable en boxeuse, et voici ce qu’on en a pensé

Loin de son image de bimbo, Sydney Sweeney monte sur le ring dans «Christy», en salles ce mercredi. Un biopic sur la boxeuse Christy Martin qui a, dans sa vie, donné et reçu des coups.

Pour son retour au cinéma, elle a voulu frapper fort. Et c’est en partie réussi. Révélée dans les séries «Euphoria» et «The White Lotus», et récemment à l’affiche de l’adaptation ciné du best-seller «La femme de ménage», Sydney Sweeney casse son image de sex-symbol et signe ce mercredi 4 mars un retour remarqué sur grand écran dans «Christy».

Ce long-métrage réalisé par David Michôd, connu notamment pour les films «Animal Kingdom» et «The King», revient sur le parcours hors du commun de Christy Salters Martin, fille d’un mineur de charbon et originaire de l’est rural des États-Unis, qui est parvenue à devenir une star de la boxe dans les années 1980-1990 grâce à son talent et à une détermination à toute épreuve. Elle a été la première femme à signer avec le promoteur Don King, et à apparaître en couverture du magazine Sports Illustrated.

Mais en coulisses, les uppercuts ont été nombreux pour cette championne qui n’a cessé de se battre. A commencer par sa mère qui n’a jamais accepté son homosexualité puis son entraîneur et manager devenu son mari. Un homme toxique et violent joué par Ben Foster, dont elle mettra des années à se défaire, allant jusqu’à risquer sa vie.

«Un testament de résilience, de force et d'espoir»

Cheveux bruns légèrement permanentés et musculature ultra développée, Sydney Sweeney qui a été défendue par le président des États-Unis, Donald Trump, après avoir été accusée de promouvoir l’eugénisme et la suprématie blanche dans une publicité pour American Eagle, n’a pas ménagé ses efforts pour ressembler au plus près à celle qui fut surnommée la «Rocky féminine».

«Je me suis plongée dans l'entraînement pour donner vie à l'histoire d'une femme incroyable - une vraie championne qui s'est battue à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Son parcours est un testament de résilience, de force et d'espoir», a confié l’Américaine de 28 ans qui épate dans ce rôle dans lequel personne ne l’attendait. Cette passionnée de sport, et surtout de football, qui endosse également la casquette de productrice, livre une prestation juste et efficace qui rend compte du parcours chaotique et complexe de Christy Martins avec sincérité.

L’histoire se concentre davantage sur ce qui se passe en dehors du ring dans une Amérique puritaine et ne laisse que peu de place aux scènes de combat qui aurait mérité plus de «punch» pour atteindre le niveau de «Million Dollar Baby» de Clint Eastwood, sorti en 2004, et avec Hilary Swank. Les amateurs de boxe seront quelque peu frustrés. Il demeure que ce long-métrage à la mise en scène classique et qui souffre aussi de quelques longueurs (2h15 au total), mais offre de belles scènes d’émotion et de camaraderie.