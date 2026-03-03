«Dossier 137» : le film de Dominik Moll remporte le César des lycéens

Porté par Léa Drucker, sacrée meilleure actrice lors de la 51e cérémonie, le film policier «Dossier 137» de Dominik Moll a remporté lundi le César des lycéens.

Ce lundi 3 mars, le César des lycéens a été décerné au film «Dossier 137», réalisé par Dominik Moll, à qui l’on doit «La nuit du 12», récompensé de sept César en 2023. Ce thriller social qui s'inspire de faits réels sur fond de mouvement des gilets jaunes est emmené par Léa Drucker, qui a de son côté remporté le César de la meilleure actrice pour sa performance dans ce film.

L'actrice se glisse dans la peau de Stéphanie, ancienne des stups devenue enquêtrice à l’IGPN, la police des polices, qui se retrouve à auditionner une mère de famille dont le fils est hospitalisé après avoir été grièvement blessé à la tête à la suite d’un tir de flash-ball, lors d'une manifestation.

Très vite, son personnage se retrouve tiraillé entre ses confrères qui la considèrent comme une traître et voient son enquête d’un mauvais œil, et la famille de la victime qui imagine qu’elle va protéger ses collègues.

le prix sera remis le 18 mars prochain

Le long-métrage l'a emporté face à «L'Attachement» de Carine Tardieu, sacré meilleur film le 26 février dernier lors de la 51e cérémonie des César, «Nouvelle Vague» de Richard Linklater, «La Petite Dernière» de Hasfia Herzi et «Un simple accident» de Jafar Panahi.

Créée en 2019 en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, cette récompense a été attribuée par 2 517 élèves issus de 115 lycées. Le prix sera remis le 18 mars prochain à la Sorbonne, à Paris.

En 2025, le César des lycéens avait été décerné au film «Le Comte de Monte-Cristo», adaptation du chef d'œuvre d'Alexandre Dumas par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, avec Pierre Niney dans le rôle-titre.