Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Il est vivant et en bonne santé» : Quentin Tarantino annoncé mort en Israël, la famille du réalisateur dément

Le cinéaste est marié depuis 2018 à Daniella Pick, chanteuse et mannequin d'origine israélienne. [© KEVIN WINTER / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

De fausses informations ont circulé sur les réseaux sociaux concernant la mort de Quentin Tarantino en Israël. La famille du réalisateur américain n'a pas tardé à démentir, assurant qu'il était bien vivant.

Fausses vidéos générées par l'intelligence artificielle, un décès annoncé... Les réseaux sociaux, toujours accompagnés de leur lot de dérives, ont encore frappé. Cette fois, cela concerne le célèbre réalisateur américain Quentin Tarantino. 

Marié depuis fin 2018 à Daniella Pick, une chanteuse et mannequin d'origine israélienne, le cinéaste de «Pulp Fiction», qui vit entre Los Angeles et Tel-Aviv, a en effet été annoncé mort, après la frappe de missiles iraniens survenue dimanche 1er mars dans le centre d'Israël, laquelle a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés.

Une réaction immédiate des proches

Dans ce contexte de guerre, des vidéos générées par l'IA ont d'abord montré Quentin Tarantino dans un abri anti-bombes en Israël. Un compte X avec un certain nombre d'abonnés avait ensuite annoncé la disparition tragique du célèbre réalisateur, citant un média américain. 

Voyant la terrible rumeur gagner en importance, la famille de Quentin Tarantino a tenu à réagir. «Quentin est vivant et en bonne santé, et sa famille va bien également», a assuré une source proche du cinéaste à TMZ.

Sur le même sujet There will be blood : Paul Dano répond aux critiques de Quentin Tarantino Lire

Quentin Tarantino et Daniella Pick s'étaient rencontrés lors de la présentation d'«Inglourious Basterds» en Israël. Ensemble, ils ont eu deux enfants.

Quentin Tarantinoguerre en IranIsraëlculture

À suivre aussi

«Une usine à saucisses insipide» : Quentin Tarantino s'en prend violemment à Hollywood
Quentin Tarantino s'en prend violemment à Rosanna Arquette après ses accusations de racisme
Quentin Tarantino : de quoi sa pièce de théâtre parlera-t-elle ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités