Julien Doré : le chanteur annonce deux dates supplémentaires à Paris en avril

Avant de prendre la route pour les États-Unis, le chanteur Julien Doré donnera deux concerts supplémentaires en avril prochain à Paris, à la Salle Pleyel.

Une belle surprise pour les fans. Dans le cadre de sa tournée des Zéniths, Julien Doré s’envolera pour les États-Unis début mai. Mais avant de changer de continent, le chanteur à l’univers fantasque et poétique fera une escale à la Salle Pleyel, à Paris, pour deux dates exceptionnelles.

L’interprète de «Coco Câline» et «Paris-Seychelles» se produira les 21 et 22 avril prochains et la billetterie est d’ores et déjà ouverte. L'Arlésien a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram, où il cumule plus d’un million d’abonnés.

«La tournée reprend dans quelques jours, 19 derniers 'Pestacles'. Mais ce n’est pas ça la grosse surprise ! (...) La grosse surprise, c’est que le 21 et 22 avril, on va jouer à la salle Pleyel, à Paris», a-t-il confié avec enthousiasme.

«Sans écran, sans baleine, sans chichis»

Des concerts prévus «sans écran, sans baleine, sans chichis», a précisé l’artiste aux mille facettes, affichant clairement son intention : tester dans une ambiance plus intimiste et «à taille humaine», le spectacle qu’il présentera ensuite de l’autre côté de l’Atlantique. Il posera ses valises à Washington D.C. le 2 mai, avant de passer par New York, Miami, Los Angeles puis Oakland.

Dans l’Hexagone, Julien Doré, 43 ans, fera le show à Angers, au Mans, à Clermont-Ferrand, à Aix-en-Provence, Nice, Bordeaux, Caen, Amiens, mais aussi à Strasbourg et à Lille, avant un passage très attendu à l’Accor Arena de Paris, le 18 avril prochain.