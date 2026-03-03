Un chef-d'œuvre de Renoir, rarement exposé en France, investit le musée d'Orsay pour une exposition majeure

C'est l'une des peintures les plus connues du mouvement impressionniste. «Le Déjeuner des canotiers» d'Auguste Renoir a été accrochée ce lundi au musée d'Orsay, à Paris, en vue d'une grande exposition.

Chef-d'œuvre d'Auguste Renoir (1841-1919), «Le Déjeuner des canotiers» qui appartient à une collection américaine et reste rarement prêté, a été accroché ce lundi 2 mars au musée d'Orsay, à Paris. Un fait marquant qui annonce la double exposition qui sera consacrée au peintre impressionniste dès le 17 mars prochain. Peinte entre 1880 et 1881, cette toile représente une scène de fin de déjeuner estival qui se déroule à la maison Fournaise à Chatou, sur les bords de Seine. Il s'agissait là de l'un des lieux préférés de l'artiste.

Acheté par le marchand Paul Durand-Ruel, le tableau a été acquis dans les années 1920 par le collectionneur américain Duncan Phillips et conservé dans sa Phillips Collection, musée d'art moderne réputé à Washington D.C. «Le Déjeuner des canotiers» n'a pas été montré dans la capitale française depuis l'exposition au musée du Luxembourg il y a vingt ans.

Le revoir en France, «c'est un très grand événement. Pour tout vous dire, c'était vraiment un de mes rêves de faire venir ce tableau au musée d'Orsay», a confié Paul Perrin, directeur de la conservation et des collections du musée parisien dans un entretien à l'AFP. Il illustre «une sorte d'image idéale de la société, où toutes les classes sociales se rencontrent et vivent en harmonie, de façon joyeuse, au bord de l'eau, dans la nature», ajoute-t-il.

«Il faut la voir en vrai»

Intitulée «Renoir et l'amour, La modernité heureuse (1865-1885)», la double exposition retracera, jusqu'au 19 juillet prochain, la première partie de la carrière de cette figure centrale de l'impressionnisme connue pour magnifier des scènes de la vie moderne, via une cinquantaine de toiles, dont «La Danse à Bougival» et le «Bal du moulin de la Galette».

«Quel que soit l'avis que l'on pense avoir sur sa peinture, il faut la voir en vrai» et non à travers des reproductions qui ne reflètent pas la vitalité des couleurs, conseille Paul Perrin, également co-commissaire de cette exposition organisée avec la National Gallery de Londres et le Museum of Fine Arts de Boston. En parallèle, le musée d'Orsay présentera, jusqu'au 5 juillet prochain, «Renoir dessinateur», qui compile pour la première fois une centaine d'œuvres du maître, y compris des dessins, des aquarelles et des pastels.

A noter qu'Orsay débutera le 10 mars prochain des travaux qui devraient durer jusqu'à l'été 2028, visant notamment son parvis et la réorganisation de l'accueil des 3,7 millions de visiteurs annuels. L'établissement restera cependant ouvert aux horaires habituels, avec des entrées modifiées.