Un «faux» Jim Carrey aux César : où en est cette histoire devenue virale sur les réseaux sociaux ?

A l'issue de la 51e cérémonie des César, une rumeur s’est propagée sur les réseaux sociaux assurant que ce n’était pas le véritable Jim Carrey qui s’était rendu à la soirée pour recevoir son César d'honneur.

L'acteur canado-américain Jim Carrey a reçu le 26 février dernier un César d'honneur récompensant une carrière éclectique. Un prix qu'il a accueilli dans un discours intégralement en français. «Comment était mon français? Presque médiocre, non ?», s'est amusé le comédien de 64 ans en recevant son trophée, rappelant qu'il comptait un Français parmi ses ancêtres, «il y a environ 300 ans».

Mais rapidement, une polémique a commencé à grandir sur les réseaux sociaux. En effet, ses yeux ont été jugés par certains beaucoup trop clairs, et sa peau a été comparée à celle d’un masque issue d’une matière plastique. Pour de nombreux internautes, ce n'est pas le véritable Jim Carrey qui s'est rendu à l'Olympia pour recevoir son César d'honneur. Trois jours après la grand-messe du 7e art, le dimanche 1er mars, les réseaux sociaux ont eu, à nouveau, de la matière pour croire à cette histoire d’un «faux» Jim Carrey aux César.

Alexis Stone, célèbre maquilleur aux plusieurs millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, a publié plusieurs photos sur ses comptes où l’on peut clairement y voir une prothèse et une perruque, et cela ressemblerait fortement au look de l’acteur lorsqu’il a reçu sa récompense à l’Olympia. De là à penser qu'il s'agissait d'un sosie, il n'y a qu'un pas.

«Il est venu avec sa compagne, sa fille, son petit-fils et douze amis proches»

Pour mettre un terme définitif à ces rumeurs, Grégory Caulier, délégué général des César, a souhaité prendre la parole dans les colonnes de Variety. «La visite de Jim Carrey était prévue depuis cet été. Dès le début, il a été extrêmement touché par l'invitation de l'Académie. Huit mois de discussions constructives. Il a travaillé son discours en français pendant des mois, me demandant la prononciation exacte de certains mots», a-t-il rapporté.

«Il est venu avec sa compagne, sa fille, son petit-fils et douze amis proches et membres de sa famille. Son attaché de presse de longue date l'accompagnait. Son vieil ami Michel Gondry, qui a réalisé un film et deux séries avec lui, était présent, et ils étaient ravis de se revoir», a ajouté le délégué général des César.

L’attachée de presse historique de Jim Carrey, Marleah Leslie, a confirmé cette information sur TMZ en affirmant que «Jim Carrey a bien assisté aux César, où il a accepté son César d’honneur». On attend désormais une réponse officielle de l'intéressé en personne.