Une œuvre «mystère» peinte par Mylène Farmer bientôt vendue aux enchères au profit d'une association

Fervente amatrice d'art et elle-même illustratrice, la chanteuse Mylène Farmer témoigne à nouveau de son engagement pour la cause des enfants en proposant aux enchères l'une de ses œuvres le 23 mars prochain.

Une œuvre garantie «sans contrefaçon». Si l'on savait Mylène Farmer capable de remplir des stades à vitesse grand V et d'occuper tous les karaokés de France et de Navarre, seuls ses admirateurs zélés lui connaissent un autre talent : celui de peintre et d'illustratrice.

Un don artistique qu'elle compte mettre à profit pour la bonne cause, en offrant une «œuvre mystère» lors d'une vente aux enchères orchestrée par Street For Kids, le 23 mars prochain. La création sera dévoilée le jour J, à 19h, avec une mise à prix fixée à 500 euros.

Les bénéfices de la vente seront reversés au Musée en Herbe, un lieu parisien accessible dès l'âge de 3 ans et œuvrant auprès de familles défavorisées ou de jeunes en situation d'illettrisme.

La chanteuse a signé les couvertures de célèbres romans

Si les nombreuses créations qui trouveront preneur sous les coups de marteau sont déjà visibles sur le site de la maison de vente aux enchères Drouot, seule celle imaginée par Mylène Farmer, en collaboration avec l'artiste Jo Little, demeure secrète.

La photo de l’œuvre est pour le moment indisponible, néanmoins une mention «marqueur et encre sur papier» dissémine les détails concernant le tableau, en format 40 x 30 cm. «Illustratrice et peintre, Mylène Farmer développe un univers sensible et poétique, mystère et émotions profondes. À travers ses œuvres, elle explore l’imaginaire, le féminin et les nuances de l’âme, en donnant vie à des images à la fois intimes et puissantes», peut-on lire sur le site.

Une passion qu'elle assouvit depuis des années, et notamment dans le cadre de son métier de chanteuse. «Elle développe le dessin lors des sessions d’enregistrement, dans ces temps suspendus où crayon en main, elle s’apaise et laisse place à l’intuition», précise l'hôtel des ventes Drouot.

Illustrations issues de «Lisa Loup et le conteur», aux éditions Anne Carrière

Une pratique qui donnera, en 2003, naissance au conte illustré «Lisa Loup et le conteur», où la chanteuse distille au gré des pages quelques vers de ses chansons, dans ce voyage dans l'imagination traitant des thèmes du deuil, de la maladie ou de l'abandon.

Sous des traits simples accompagnés d'une légère touche d'ocre rouge, le personnage de Lonely Lisa imaginé par Mylène Farmer apparaîtra également dans le clip de la chanson culte «C'est une belle journée». Plus tard, l'artiste signera la couverture du roman «Où es-tu ?» de Marc Levy, et illustrera un ouvrage de Michel Onfray.