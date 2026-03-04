«Beaucoup de choses fausses sont sorties sur cette histoire» : le producteur du biopic sur Johnny Hallyday prend la défense de Raphaël Quenard

Alors que les rumeurs vont de bons trains depuis l'annonce du départ de Raphaël Quenard du biopic consacré à Johnny Hallyday, son producteur fait taire les discussions et dénonce une désinformation et une pression médiatique.

L'engouement autour du biopic de Johnny Hallyday, attendu pour décembre 2027, est tel que son producteur reçoit des menaces de la part de journalistes, désireux de connaître les moindres détails concernant les dessous du projet. Ces derniers cherchent notamment à obtenir des précisions sur le départ de Raphaël Quenard, choisi par les soins de Læticia Hallyday pour interpréter le rockeur, avant de se retirer pour contraintes d'emplois du temps.

«Pas assez investi», «pas à la hauteur», «pas prêt»...Les rumeurs vont bon trains concernant cette décision brusque. Le producteur, Hugo Sélignac, met les choses au clair dans un entretien accordé à Society le 25 février.

Ce dernier révèle dans un premier temps, avoir été surpris par la médiatisation de cette nouvelle. «Cette histoire, ça m’a surtout appris que Johnny Hallyday, c’est à part. […] Des journalistes m’ont appelé en me menaçant, à me dire que si je ne leur répondais pas, ils allaient dévoiler le nom du remplaçant de Raphaël, même s’ils n’en savaient rien».

Une «décision commune»

«Beaucoup de choses fausses sont sorties sur cette histoire», souligne-t-il. Hugo Sélignac balaie toutes les rumeurs d'un potentiel froid avec l'acteur. «Je vois dans la presse qu’on est fâchés, qu’il ne travaillait pas assez. La vérité est bien moins palpitante. Raphaël est un ami, je le respecte beaucoup», assure-t-il.

Hugo Sélignac affirme que le départ de Raphaël Quenard était une «décision commune». «Entre son deuxième film, son deuxième bouquin et les trois films qu’il avait à promouvoir, il n’avait pas le temps nécessaire pour préparer un rôle aussi important.»

C'est notamment ce que le principal concerné avait avancé en janvier, à l'annonce de son départ. L'acteur devait entamer neuf mois de préparation physique intense pour se glisser dans la peau de Johnny Hallyday.

Le producteur regrette d'avoir annoncé le nom de Raphaël Quenard aussi tôt et s'il a bien appris une chose de ce biopic, c'est qu'il n'annoncera pas de si tôt qui est le successeur, pourtant déjà choisi.

Benjamin Voisin serait le grand favori pour porter ce biopic, sobrement intitulé «Johnny», selon une information du Parisien. Une blague sur le sujet a même été faite lors d'un discours de Benjamin Lavernhe aux César. «Alors Benjamin, on va jouer Johnny à la place de Quenard», a-t-il lancé sur la scène de l'Olympia, provoquant le rire de Benjamin Voisin. Réponse le 8 décembre 2027 dans les salles obscures.