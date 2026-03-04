Michel Houellebecq de retour en poésie avec «Combat toujours perdant», en librairie ce mercredi

Figure majeure de la littérature française contemporaine, Michel Houellebecq revient sur le devant de la scène avec «Combat toujours perdant», disponible dès ce mercredi en librairie.

Retour aux sources. Plus de quatre ans après «Anéantir», le célèbre écrivain Michel Houellebecq, l'un des auteurs français les plus connus et traduits à l'étranger, renoue avec ses premières amours en publiant, ce mercredi 4 mars, «Combat toujours perdant» (éd. Flammarion), un recueil de poèmes mêlant gravité existentielle et trivialité assumée, où l'on retrouve des thèmes qui irriguent toute son œuvre : la solitude, le désenchantement, le vieillissement ou encore le sentiment de déclin, individuel comme collectif.

En 72 pages, il rassemble des textes souvent brefs, en vers comme en prose, tour à tour sombres, provocants et mélancoliques. «Non, cette vie n’est pas suffisante, elle ne peut contenir la millième partie de nos rêves», se désole-t-il. Fin observateur de la société et des dérives contemporaines, Michel Houellebecq qui, avant d’être romancier est d’abord poète, écrit dans «Les contrées solitaires» : «Nous avons traversé en ombres maladives / Tous les effondrements d'un monde condamné / Nous avons bien souvent regretté d'être nés / Dans un pays maudit, une époque tardive».

un album et une tournée

L’auteur de «La Carte et le Territoire», prix Goncourt 2010, cultive aussi l’ironie qui le caractérise. Dans «Hardis les acquéreurs», il glisse : «J’aime, chez les agents immobiliers, leur optimisme». Plus loin, celui qui vient de fêter ses 70 ans confesse : «J’appartiens de nature à l’espèce soucieuse / Qui traverse la vie sans trouver de repos». Entre «En attendant l'envahisseur» et «L'aube du dernier jour», il signe également des textes plus crus, comme «L'éjaculation faciale» et «Valvules».

Cette parution s’accompagne d’un album, intitulé «Souvenez-vous de l’homme», qui sortira ce vendredi 6 mars sur le label Modulor. Ce disque réunit douze titres, des textes originaux déclamés par Michel Houellebecq, dont certains poèmes issus de ce recueil, mis en musique par le compositeur éclectique Frédéric Lo, qui a notamment collaboré avec la rock star anglaise Peter Doherty.

Le duo défendra cet opus sur scène dès le mois d’avril, avec dix représentations à La Scala à Paris, avant une tournée à travers la France.