Cannes 2026 : la sélection officielle du festival sera dévoilée le 9 avril prochain

Alors que la croisette passera en mode 7ème art du 12 au 23 mai prochain, la programmation officielle de la 79e édition du Festival de Cannes, présidée par le cinéaste Park Chan-wook, sera révélée le 9 avril prochain.

Demandez le programme ! Le Festival de Cannes dévoilera la programmation de sa 79e édition le 9 avril prochain lors d'une conférence de presse à Paris, animée par la présidente du festival Iris Knobloch et le délégué général Thierry Frémaux.

Présidée par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, prix du Jury à Cannes en 2004 pour son long-métrage «Old Boy», la prochaine édition illuminera la croisette du 12 au 23 mai. Le cinéaste succèdera à Juliette Binoche, une présence déjà saluée par les organisateurs de la grand-messe ensoleillée du cinéma : «L’inventivité de Park Chan-wook, sa maîtrise visuelle et son penchant à capturer les multiples pulsions de femmes et d’hommes aux destins étranges ont offert au cinéma contemporain des moments d’anthologie», ont déclaré dans un communiqué Iris Knobloch et Thierry Frémaux.

Une programmation très attendue

Parmi les films très attendus qui pourraient être présentés dans la course à la Palme d'or, citons «The Entertainment System Is Down» du réalisateur Ruben Östlund, doublement auréolé de la précieuse récompense lors de l'édition 2017 du festival de Cannes pour «The Square» puis pour «Sans Filtre» en 2022, comédie provocante sur les ultra-riches.

En gardant ce même esprit d'épigramme, le cinéaste porte cette fois-ci à l'affiche Keanu Reeves et Kirsten Dunst, dans une satire à bord d'un vol long-courrier. «Peu de temps après le décollage, les passagers apprennent du personnel de cabine qu’il n’y aura pas de divertissement sur ce vol car les écrans ne marchent plus. Ils se retrouvent alors seuls face à leurs pensées», précise le synopsis.

Autres long-métrages projetés à Cannes et particulièrement espérés, «Her Private Hell» de Nicolas Winding Refn, avec Charles Melton et Sophie Thatcher, ou encore «Histoires parallèles» d'Asghar Farhadi, avec la crème du cinéma français Catherine Deneuve, Isabelle Huppert et Virginie Efira.

Le long-métrage «Digger» d'Alejandro González Iñárritu aura aussi de quoi se démarquer, avec Tom Cruise à l'affiche, incarnation à l'écran de l'homme le plus puissant du monde cherchant à prouver qu'il est le sauveur de l'humanité, mais provoquant un désastre ravageur. Impossible de ne pas citer également «Disclosure Day», du monument cinématographique Steven Spielberg, avec au casting Emily Blunt et Josh O'Connor.

Après une année 2025 exceptionnelle qui a vu «Anora», lauréat de la Palme d'or, remporter cinq Oscars, Cannes a une nouvelle fois confirmé sa réputation de tremplin incontournable pour les films internationaux dans la course aux Oscars, cérémonie qui se déroulera le 16 mars prochain.