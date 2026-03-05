«Cela m'a plongé dans l'enfer et m'a fait découvrir mes démons» : quatre personnes portent plainte contre Michael Jackson pour trafic sexuel d'enfants

Quatre frères et soeurs de la famille Cascio ont décidé de poursuivre Michael Jackson en justice pour trafic sexuel d'enfants en affirmant que le musicien, décédé en 2009, aurait abusé d'eux lorsqu'ils étaient mineurs.

Un nouveau rebondissement judiciaire dans l'affaire Michael Jackson, 17 ans après sa mort. Selon des documents consultés par le magazine américain People, Edward, Dominic, Marie-Nicole et Aldo Cascio ont affirmé que l'ancienne star de la pop aurait réussi à les conditionner et à les endoctriner en utilisant son imposante fortune.

En effet, selon ce qu'il est possible de lire dans le dépôt de plainte, Michael Jackson aurait, dans un premier temps, couvert le clan Cascio de cadeaux - rencontré via le père, employé d'un hôtel de luxe - avant d'isoler les enfants de la famille, de les droguer pour abuser d'eux.

«Michael Jackson était un prédateur sexuel en série qui, pendant plus d'une décennie, a drogué, violé et agressé sexuellement chacun des plaignants, certains alors qu'ils n'avaient que sept ou huit ans», peut-on lire dans la plainte de 23 pages.

«Je me souviens qu'il s'est approché de moi et m'a baissé mon short»

«La plainte allègue que les abus ont eu lieu pendant de longues périodes dans plusieurs endroits à travers le monde, y compris lors de visites où Jackson et ses enfants séjournaient dans la maison familiale des frères et sœurs», précise la plainte.

«Je m'étais simplement assis sur le lit avec lui pendant la journée, et je jouais à ma Game Boy. Je me souviens qu'il s'est approché de moi et m'a baissé mon short. Depuis le collège, cela m'a plongé dans l'enfer et m'a fait découvrir mes démons. J'ai réalisé que je pourrais vouloir mettre fin à mes jours un jour», a déclaré Aldo, 35 ans, dans les colonnes du Daily Mail.

«Il a expliqué que c'était tout à fait normal pour les hommes et les femmes d'être nus. Il m'a demandé d'enlever mes vêtements. Alors, j'ai fait ce qu'il m'a dit», a ajouté Marie-Nicole, sa soeur. Marty Singer, l'avocat des descendants de Michael Jackson, a tenu à répondre à ces accusations en affirmant que cette plainte était une «tentative désespérée de s'emparer de l'argent» des descendants du roi de la Pop.