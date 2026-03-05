Lanterns : voici les premières images de la série attendue cet été

La nouvelle série de l'univers DC Comics, LANTERNS, devrait arriver cet été sur HBO Max, disponible sur Canal, et une première bande-annonce a été diffusée ce jeudi 5 mars.

Une nouvelle série de super-héros devrait nous occuper durant l'été et ce projet est sans doute l'un des plus attendus de l'année 2026. Ce jeudi 5 mars, la bande-annonce de la série LANTERS a été publiée sur les réseaux sociaux de HBO, légèrement en avance sur les prévisions de diffusion.

En effet, la bande-annonce avait fuité dans un premier temps et c'est pour cette raison que la plate-forme américaine a décidé de publier le contenu de quelques minutes pour éviter qu'elle soit vue par un trop grand nombre.

You manifested it early. The official #Lanterns teaser is here. Coming this August. pic.twitter.com/vlri0lgaoa — HBO (@HBO) March 4, 2026

Les acteurs Kyle Chandler et Aaron Pierre seront les deux personnages principaux de cette série qui essayera de faire oublier le naufrage industriel du film Green Lantern sorti en 2011, avec Ryan Reynold en acteur principal, qui avait été largement critiqué pour sa médiocre qualité. «C’est tout autant une comédie policière qu’une série de super-héros», a détaillé Aaron Pierre dans les colonnes du média américain Men’s Health.

Une bande-annonce assez soft

Dans la bande-annonce, on peut y voir Kyle Chandler former son successeur, Aaron Pierre. Contrairement aux précédentes adaptations de Green Lantern sur le petit, mais également sur le grand écran, cette version devrait ne pas abuser des effets spéciaux.

Pour cette bande-annonce, James Gunn a préféré rester soft en ne faisant voler Kyle Chandler que durant quelques secondes et il a laissé planer quelques allusions autour de l'anneau vert.