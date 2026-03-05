Livre, documentaire, BD... 3 œuvres pour mieux comprendre la guerre en Iran

Le Moyen-Orient est une région au cœur de nombreuses crises depuis des décennies. Alors que l’Iran est désormais en guerre contre Israël et les États-Unis, voici trois œuvres à découvrir pour mieux comprendre le contexte et les enjeux de ce nouveau conflit.

Un conflit aux multiples origines. Le Moyen-Orient se retrouve une nouvelle fois au cœur de l’actualité. Après plusieurs semaines de tensions et de menaces d’intervention militaire, les États-Unis, alliés à Israël, ont annoncé avoir attaqué l’Iran samedi 28 février dernier.

Dans ce contexte déjà explosif, les actions iraniennes, Israéliennes et américaines font planer la menace d’un élargissement du conflit. Pour mieux comprendre les origines de ces tensions et les enjeux géopolitiques de la région, plusieurs œuvres, documentaires, livres d’enquête ou bandes dessinées offrent des clés de lecture précieuses. En voici trois à lire sans tarder.

La série documentaire «La longue guerre, Iran, Israël, USA»

Produite par Arte, la série retrace les origines de l’hostilité entre ces trois acteurs majeurs du Moyen-Orient. Composée de deux épisodes et disponible sur Educ’Arte ainsi que sur YouTube, elle revient sur les événements historiques qui ont progressivement transformé l’Iran en adversaire stratégique d’Israël et des États-Unis.

© ARTE

À travers des archives, des témoignages et des analyses d’experts, le documentaire éclaire les mécanismes diplomatiques, militaires et idéologiques qui ont alimenté cette confrontation. Il explore également les tentatives de dialogue et les scénarios possibles pour l’avenir de la région.

La bande dessinée «Persepolis»

Dans la bande dessinée autobiographique «Persepolis», l’autrice franco-iranienne Marjane Satrapi raconte son enfance en Iran à la fin des années 1970 et au début des années 1980.

Née en 1969 dans une famille intellectuelle et progressiste, elle grandit au moment de la révolution iranienne et de l’instauration de la République islamique. À travers le regard de la petite Marjane, le lecteur découvre les bouleversements politiques et sociaux qui transforment alors le pays, et la chape de plomb sous laquelle le régime et les religieux vont petit-à-petit placer la population.

«La face cachée des mollahs : Le livre noir de la République islamique»

Dans ce livre, le journaliste et spécialiste du Moyen-Orient Emmanuel Razavi propose une enquête approfondie sur les structures de pouvoir de la République islamique d’Iran. S’appuyant sur plusieurs années d’investigation et de reportages menés notamment au Kurdistan et dans le golfe Persique, l’auteur examine les accusations visant certaines institutions du régime, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique.

Je raconte dans mon livre "La face cachée des mollahs" comment les Frères musulmans ont influencé l'ayatollah Khomeini et le groupe terroriste islamiste des Feadayn é islam dans leur quête du pouvoir. Je raconte aussi les liens entre la République islamique d'Iran et les Frères… pic.twitter.com/d9QK3Q7pg3 — Emmanuel Razavi (@erazavi3) May 20, 2025

Corruption, trafics d’armes ou réseaux d’influence internationaux, ... le livre décrit les mécanismes de pouvoir et les stratégies géopolitiques attribuées au régime iranien. Une enquête qui cherche à éclairer les coulisses d’un système politique sombre.

Dans un contexte international de plus en plus tendu, ces oeuvres constituent autant de points d’entrée pour mieux saisir les enjeux d’une région au cœur des équilibres géopolitiques mondiaux.

