Portugal : disparition du romancier Antonio Lobo Antunes, décédé à l'âge de 83 ans

Ce jeudi 5 mars, Antonio Lobo Antunes, l'un des romanciers lusophones les plus lus dans le monde, est mort à l'âge de 83 ans, alors qu'il s'était remis de trois cancers. Selon les informations d'un journaliste à qui il se serait confié dans les derniers jours de sa vie, il était atteint de démence.

Le romancier portugais Antonio Lobo Antunes, décédé ce jeudi 5 mars à Lisbonne à l'âge de 83 ans, était un des écrivains lusophones les plus lus dans le monde, auteur d'une œuvre exigeante qui dévoile avec ironie les conflits intérieurs de la société portugaise contemporaine. Plusieurs fois pressenti pour se voir attribuer le Prix Nobel de littérature, Lobo Antunes était l'auteur d'une œuvre mêlant roman, poésie et autobiographie dans un style baroque et métaphorique. C'est son expérience en tant que médecin pendant la guerre d'Angola, de 1971 à 1973, qui lui inspira ses trois premiers romans (Mémoire d'éléphant, Le Cul de Judas, Connaissance de l'enfer). Une journée de deuil national en l'honneur d'António Lobo Antunes sera observée le 7 mars prochain.



O Conselho de Ministros, presidido pelo Presidente da Republica aprovou o decreto de 1 dia de luto nacional em homenagem a António Lobo Antunes que será observado a 7 de março. pic.twitter.com/rlVN5Fmhtp — República Portuguesa (@govpt) March 5, 2026

L'écrivain portugais s'était remis de trois cancers tout en continuant d'écrire en moyenne environ un roman par an, mais il avait plus récemment cessé de publier. Selon un journaliste auquel il avait accordé une série d'entretiens, l'auteur aurait été atteint d'une forme de démence, une information qui n'a jamais été confirmée par son entourage.

«Des romans qui resteront pour toujours dans la mémoire de ses lecteurs»

«C'est avec une profonde tristesse que nous déplorons la mort d'António Lobo Antunes, écrivain portugais majeur, interprète sensible et incomparable de la condition humaine, l'un de nos auteurs les plus reconnus de ces dernières décennies», a réagi la ministre de la Culture, Margarida Balseiro Lopes, dans un message publié sur X.

Sa maison d'édition, le groupe Leya, a pour sa part évoqué la «profonde tristesse» provoquée par la disparition de l'auteur «de romans qui resteront pour toujours dans la mémoire de ses lecteurs et admirateurs». Auteur d'une trentaine de romans et plusieurs recueils de chroniques de presse, il a reçu en 2007 le Prix Camoes, la plus importante distinction littéraire de langue portugaise, et, en France, a été élevé au rang ce Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres.

Le Portugais se disait étranger «au bruit qui accompagne le succès». En apprenant que son œuvre devait entrer dans le catalogue de la Pléiade, il déclarait en 2018 qu'il s'agissait de «la plus grande reconnaissance que l'on puisse avoir en tant qu'écrivain, bien plus grande que le Nobel».