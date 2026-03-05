Voyages : voici les 7 destinations les plus accueillantes au monde pour 2026, selon une étude Booking

L’agence de voyage Booking.com a classé les régions les plus accueillantes du monde. L’objectif est de mettre en avant l’hospitalité de ces destinations grâce aux différents avis des voyageurs sur le site.

370 millions d'avis sur le site de Booking.com ont permis au leader mondial des voyages d'organiser la 14e édition de leur Traveller review Award. Basé sur les évaluations vérifiées des voyageuses et des voyageurs du monde entier, cette récompense permet de célébrer les pays qui offrent une hospitalité remarquable à travers les quatre coins du monde.

Région de Phang Nga (Thaïlande)

L'île de James Bond sur la baie de Phang Nga à l'Ouest du pays. Crédit : Mikolaj Niemczewski / Adobe

Située au nord-est de Phuket, la région de Phang Nga est célèbre pour sa baie, ses plages paradisiaques et son atmosphère décontractée. Cette région est l'une des 77 provinces de la Thaïlande.

Région de la Saxe (Allemagne)

Ville de Dresde. Crédit : Rh2010/ Adobe

Revenons en Europe avec la région de la Saxe en Allemagne. Cette dernière abrite de belles escapades dans la capitale régionale de Dresde. Elle attire également les fans de musées, d'événements musicaux et d'artisanat.

Région d'Himachal Pradesh (Inde)

Crédit : Anjali04 / Adobe

L'Himachal Pradesh se situe au nord-est du pays, au cœur de l'Himalaya. La région compte des villes et des stations de montagne telles que Dalhousie. Cette destination est aussi le lieu de résidence du Dalaï-lama.

Région de l'Idaho (États-Unis)

Crédit : Brian / Adobe

L'Idaho est un État du Nord-Ouest des États-Unis, bordé à l'ouest par l'État de Washington. Surnommé «l'Etat joyau», il comporte de nombreuses réserves naturelles ainsi que des montagnes enneigées.

Région de la Navarre (Espagne)

Cathédrale de la ville de Pampelune. Crédit : Francesco Bonino / Adobe

La Navarre est majoritairement connue pour ses courses de taureaux et les fêtes de San Fermin dans la capitale (Pampelune). Les touristes y vont pour les différentes merveilles naturelles que nous pouvons retrouver dans les badlands des Bardenas Reales et la forêt d’Irati.

Terre-Neuve-et-Labrador (Canada)

Crédit : edu3_16 / Adobe

Terre-Neuve-et-Labrador nous offre un paysage où la flore et la faune sont abondantes. Située dans la région de l'Atlantique, c'est la province la plus orientale du Canada. L'Anse aux Meadows abrite les vestiges de la colonie fondée par l'explorateur viking Leif Erikson.

Région d'Hidalgo (Mexique)

Crédit : Jair / Adobe

La région du monde la plus accueillante est... mexicaine. L'État d'Hidalgo vous permettra de découvrir le canyon de Prismas Basalticos de Santa Maria Regla bordé par des colonnes de basalte. Après la collecte de millions d'avis sur le site de Booking.com, c'est bien le lieu où l'hospitalité est la plus agréable.