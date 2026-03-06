British Museum : plus de 300 œuvres d'art volées par un employé du musée dans les années 1990

Au début des années 1990, un employé du British Museum a dérobé plus de 300 œuvres d’art au cœur même de l’institution où il travaillait. Longtemps restée dans l’ombre, cette affaire refait surface aujourd’hui après les révélations du livre «Le Royaume africain de l’or : la Grande-Bretagne et le trésor Ashanti» du journaliste Barnaby Phillips.

Des œuvres toujours portées disparues. Le British Museum a reconnu qu’un ancien employé avait dérobé plus de 300 œuvres d’art au début des années 1990. Cette affaire, longtemps connue des services de police mais restée relativement discrète, refait aujourd’hui surface suite à la publication du livre «Le Royaume africain de l’or : la Grande-Bretagne et le trésor Ashanti», du journaliste et auteur Barnaby Phillips.

Pendant plus de vingt ans, Nigel Peverett a travaillé au sein du département des estampes et des dessins du musée londonien. Aux yeux de l’institution, il était considéré comme un employé sérieux et appliqué. Sa famille le décrira plus tard comme un homme «charmant mais irresponsable».

Pourtant, derrière cette façade respectable, Nigel Peverett menait une activité illégale. Selon les révélations rapportées dans le livre de Barnaby Phillips, il aurait volé plus de 300 œuvres d’art dans les collections du musée avant de les écouler sur le marché.

Un vol découvert trop tard

L’affaire a éclaté en avril 1992. Ce jour-là, Nigel Peverett est aperçu quittant le musée avec les poches pleines. Dans son butin figurent 35 estampes, d’une valeur estimée à environ 5.000 livres sterling. Alertée, la police lance immédiatement une perquisition à son domicile. Dans son cottage situé dans le comté du Kent, les enquêteurs découvrent des dizaines d’œuvres provenant du British Museum. Les investigations révèlent rapidement que l’employé n’en était pas à son premier vol. Les policiers mettent la main sur 169 autres estampes qu’il avait déjà emportées chez lui, pour une valeur totale estimée à près de 27.000 dollars (23.350 euros).

Nigel Peverett n'a pas eu besoin de nacelle. Il entrait au musée avec un sac et en ressortait avec quatre. Profitant de sa position interne et de la confiance dont il bénéficiait, il transportait discrètement les œuvres hors de l’établissement. Une partie importante de ces pièces, environ 150, était ensuite revendue sur le célèbre marché d’antiquités de Portobello Road Market, à Londres.

Malgré les efforts entrepris après la découverte des vols, une grande partie des œuvres restera introuvable. En novembre 1992, une opération de récupération est lancée afin de retrouver les estampes dispersées. Seules 55 pièces parviennent finalement à être récupérées et sont réintégrées dans les collections du British Museum. Aujourd’hui encore, au moins 95 œuvres dérobées par Nigel Peverett demeurent portées disparues. Un porte-parole du British Museum a rappelé dans les colonnes du journal «The Independent» que «ces événements se sont produits il y a plusieurs décennies et que l’individu a été arrêté et poursuivi en justice à l’époque».

Après l’enquête policière et les poursuites judiciaires, la vie de Nigel Peverett prend un tournant dramatique. Selon les témoignages de ses proches, cet amateur d’art et de musique classique souffrait d’importantes difficultés financières et était «incapable de gérer son argent». Fragilisé par le scandale, il sombre dans une profonde dépression. Il tente de se suicider et est finalement hospitalisé pendant six semaines dans un établissement psychiatrique. C'est en 2023 qu'il est décédé.