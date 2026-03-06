Eurovision 2026 : avant de placer tous ses espoirs sur Monroe, la France avait misé sur ce chanteur très populaire

L'officialisation est tombée ce vendredi. Monroe représentera la France pour la 70e édition de l'Eurovision, à Vienne en Autriche, le 16 mai prochain. Mais avant de se positionner sur la jeune cantatrice franco-américaine de 17 ans, d'autres noms avaient initialement été préférés, dont un célèbre chanteur, qui était parvenu à mettre «les poils à toute la production».

Qui pour succéder à Louane et représenter l'Hexagone à l'Eurovision ? Si cette décision n'est jamais une mince affaire, la candidate française, qui ira à Vienne le 16 mai, a été officialisée ce vendredi et tous les regards se tournent désormais vers Monroe, une jeune cantatrice franco-américaine. Mais avant d'opter pour la lauréate de la 11e saison du télé-crochet français «Prodiges», le choix s'était initialement porté vers d'autres profils, dont un célèbre chanteur.

La rumeur Linh, à qui on doit les tubes «Je pense à vous» ou encore «J'avoue», a, un temps, pris de l'ampleur, mais la délégation française avait ensuite préféré miser sur Claudio Capéo, comme l'a dévoilé Voici. Révélé au grand public grâce à The Voice en 2016, le chanteur et accordéoniste franco-italien devait être le candidat de la France pour la 70e édition du concours.

Et alors que l'interprète d'«Un homme debout» était en train de peaufiner trois titres, «dont un qui foutait les poils à toute la production», Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française, a rebroussé chemin, préférant porter son dévolu sur une candidate féminine.

Une victoire française attendue depuis près de 50 ans

Avant de sortir son premier album intitulé «Monroe» et de se faire connaître sur les réseaux grâce à une vidéo devenue virale, la jeune cantatrice (pas encore majeure) a découvert sa passion pour le chant en participant à la chorale de son église de Brigham City, dans l'Utah aux États-Unis.

Âgée de seulement 17 ans, un style hybride entre musique classique et pop... Miser sur Monroe reste un pari. En espérant qu'il s'avère payant. La France n'ayant plus connu la première place depuis 1977, lorsque Marie Myriam et son morceau «L'oiseau et l'enfant» avaient permis à la France de décrocher sa cinquième victoire dans le concours.