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«Je ne cherche pas le succès à tout prix» : quand Jean Dujardin révèle avoir refusé un rôle dans «Bienvenue chez les Ch'tis»

Jean Dujardin a refusé le rôle interprété par Kad Merad dans la célèbre comédie aux millions de spectateurs «Bienvenue chez les Ch'tis». [ALAIN JOCARD / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'acteur français Jean Dujardin a révélé avoir décliné un rôle dans le film «Bienvenue chez les Ch'tis». Un refus assumé par souci de cohérence dans sa carrière.

Sans regret. Alors qu’il assure actuellement la promotion du nouveau long-métrage de Xavier Giannoli, «Les Rayons et les Ombres», Jean Dujardin s’est confié, dans un entretien au média Brut, sur son refus, il y a quelques années, d'interpréter un rôle bien connu des Français : le facteur Philippe, interprété par Kad Merad dans le film «Bienvenue chez les Ch’tis». 

L'acteur de 53 ans a affirmé avoir préféré décliner cette proposition flatteuse, estimant que ce projet ne correspondait pas à ses choix artistiques sur le moment. «J’ai beaucoup dit "Non" dès le début [...], il y a peut-être une petite étoile au-dessus de moi, un petit ange gardien qui m’a dit : "N’y va pas, ne signe pas ça, ce n’est pas le moment"», a-t-il déclaré.

Conserver une cohérence artistique

«Même si on me propose le meilleur film, si ce n’est pas cohérent, je dis non. Le rôle de Philippe ? "Mais non, c’est pour Kad Merad !"», a assuré Jean Dujardin, mettant en avant une certaine cohérence artistique. 

«Tous les "Non" ont nourri les "Oui". Je ne cherche pas le succès à tout prix», a-t-il ajouté, avant de conclure : «Je l’ai connu, parfois moins. Est-ce qu’il reviendra ? Je n’en sais rien, mais tant que je peux regarder ma filmographie et y voir de la cohérence, ça me va».

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Figure emblématique du cinéma français depuis le début des années 2000, Jean Dujardin s’est illustré dans des œuvres aussi marquantes que la série «Un gars, une fille», «OSS 117» ou encore «The Artist», pour lequel il a obtenu l'Oscar du meilleur acteur en 2012. Au sommet de son art, l’acteur n’a semble-t-il jamais souhaité faire de la réussite populaire un objectif à tout prix. 

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