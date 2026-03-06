Paris : ces 10 musées que vous pouvez visiter de nuit en 2026

À Paris, plusieurs musées ouvrent leurs portes à la nuit tombée, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir les chefs-d’œuvre autrement, dans une atmosphère plus calme et feutrée. Voici dix institutions qui proposent des nocturnes.

La maison Gainsbourg

L’ancienne maison de Serge Gainsbourg, située au 5 bis, rue de Verneuil dans le 7e arrondissement de Paris, où le chanteur vécut pendant vingt-deux ans, est devenue un lieu de mémoire grâce à sa fille, Charlotte Gainsbourg. Presque intacte, la demeure de 130 m2 se visite casque sur les oreilles et audioguide autour du cou, avec un dernier créneau proposé à 21h30.

Maison Gainsbourg, 5 bis et 14, rue de Verneuil, Paris (7e).

Le Musée des Arts décoratifs

Niché rue de Rivoli, le Musée des Arts décoratifs, qui présente actuellement «1925-2025. Cent ans d’Art déco» ainsi que l’exposition immersive «Une journée au XVIIIe siècle, chronique d’un hôtel particulier», propose une nocturne tous les jeudis, jusqu’à 21h, ainsi que le week-end. Seules les collections permanentes sont fermées en nocturne.

Le Musée des Arts décoratifs, 107, rue de Rivoli, Paris (1er).

Le Paradox Museum

Agrémenté d’illusions d’optique et d’autres supercheries mentales et visuelles, le «Paradox Museum» passe en mode nocturne tous les samedis. Idéal pour faire sensation sur Instagram et TikTok, ce lieu interactif, étalé sur 1 700 m2, met le cerveau au défi entre la salle inversée, le Paradox Tunnel ou encore le sofa qui mélange les corps.

Paradox Museum, 38, boulevard des Italiens, Paris (9e).

Le Palais Galliera

Le Palais Galliera rassemble une riche collection composée de près de 200.000 œuvres (vêtements, accessoires, photographies...) allant du 18e siècle à nos jours, et accueille lui aussi les visiteurs tard le soir. Pour déambuler dans les allées du musée de la mode dans une atmosphère plus intime, il faut s’y rendre le vendredi, avant 21h, la dernière entrée étant à 20h.

Le Palais Galliera, 10, avenue Pierre 1er de Serbie, Paris (16e).

La Bourse de Commerce - Pinault Collection

La Bourse de Commerce - Pinault Collection abrite plus de 10.000 œuvres contemporaines de près de 400 artistes internationaux issues de la collection privée du milliardaire français. Ce bâtiment historique est accessible le vendredi jusqu’à 21h ainsi que tous les premiers samedis du mois de 17h à 21h, et ce, gratuitement.

La Bourse de Commerce – Pinault Collection, 2, rue de Viarmes, Paris (1er).

Le musée d’Orsay

Célèbre dans le monde entier pour sa riche collection d'art impressionniste, de Mary Cassatt, à Paul Cézanne en passant par Edgar Degas et Claude Monet, le musée d'Orsay joue les prolongations tous les jeudis jusqu'à 21h45.

Musée d'Orsay, 1, rue de la Légion d'Honneur, Paris (7e).

La Cité de l’architecture et du patrimoine

Chaque jeudi, la nocturne permet de découvrir la Cité de l’architecture et du patrimoine jusqu’à 21h, au cœur du Palais de Chaillot. Connu pour sa splendide galerie des moulages, le musée est aussi prisé pour sa galerie des peintures et des vitraux et la galerie des maquettes d’architecture moderne et contemporaine.

Cité de l’architecture et du patrimoine, 1, place du Trocadéro et du 11 Novembre, Paris (16e).

Le musée de l'Armée

Tous les premiers vendredis du mois, de 18h à 22h, les collections du Musée de l’Armée, se dévoilent en nocturne. L’occasion de parcourir, dans une atmosphère plus feutrée, les salles consacrées à l’histoire militaire, où sont présentés armures, uniformes, armes d’époque et objets emblématiques ayant marqué les grandes heures de l’histoire de France.

Musée de l'Armée, 129, rue de Grenelle, Paris (7e).

Le musée de la Chasse et de la Nature

Le musée de la Chasse et de la Nature expose le rapport de l’homme à l’animal à travers les âges en mêlant art ancien, moderne et contemporain. Installée au cœur du Marais, au sein de deux somptueux hôtels particuliers, l’institution donne à voir plus de 5000 œuvres et organise des nocturnes chaque mercredi, de 18h à 21h30.

Musée de la Chasse et de la Nature, 62, rue des Archives, Paris (3e).

Musée national du Moyen Âge

En plein cœur du quartier latin, dans les anciens thermes de Lutèce, le musée de Cluny - musée national du Moyen Âge est doté de l’une des collections médiévales les plus importantes au monde, couvrant près de mille ans d’art et d’histoire. On peut voyager à travers les siècles de 18h15 à 21h, le 1er et 3e jeudi du mois.

Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge, 28, rue du Sommerard, Paris (5e).