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Paris Hilton rejoint le casting de la comédie de Noël «Clashing Through the Snow»

Dans «Clashing Through the Snow», Paris Hilton sera aux côtés de Christopher Briney, Lukas Gage, ou encore Michelle Randolphe. [© Patrick T. Fallon / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Si le tournage de «Clashing Through the Snow», une comédie de Noël, vient tout juste de commencer, Paris Hilton a été intégrée au casting pour jouer un rôle principal aux côtés notamment de Christopher Briney.

Une recrue de taille. Alors que le tournage de «Clashing Through the Snow», un film de Noël à venir, a débuté le 2 mars, Paris Hilton vient compléter un casting déjà dense, comme l'a révélé Deadline.

La femme d'affaires américaine partagera la vedette avec Christopher Briney, la star de «The Summer I Turned Pretty». Ils seront notamment accompagnés de Lukas Gage, acteur dans la série HBO «The White Lotus», ou encore Michelle Randolphe, une des stars montantes de Hollywood et actrice dans le septième volet de la saga d'horreur Scream, qui a signé un démarrage record au box-office américain.

Carlson Young comme réalisatrice

Dans «Clashing Through the Snow», une comédie présentée comme une version moderne du film de 1987 «Un ticket pour deux», Paris Hilton aura un rôle principal et devrait incarner une «version stylisée d'elle-même, inspirée de la culture pop», ont précisé nos confrères de Deadline. 

La polyvalente Carlson Young, actrice dans la série à succès Emily in Paris et réalisatrice dans la comédie romantique américaine «Upgraded», a pour mission de diriger tout ce beau monde. 

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Après avoir connu des succès dans le mannequinat, la chanson, mais aussi la télé-réalité, Paris Hilton a découvert le monde du cinéma dans les années 2000 avec divers rôles. Depuis 2020, elle a souhaité raconter sa trépidante vie, à travers une trilogie. Cette dernière a commencé par un documentaire «This is Paris» sorti en 2020, poursuivi par son livre à succès «Paris : The Memoir», où elle a notamment évoqué la divulgation de sa sextape par son petit ami de l'époque, Rick Salomon

Le troisième et dernier volet a été publié en début d'année, avec un autre documentaire, cette fois-ci intitulé «Infinite Icon : A Visual Memoir», davantage axé sur son parcours musical.

Paris HiltonAmazon Prime VideoCinéma

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