«The White Lotus» : Vincent Cassel rejoint le casting de la saison 4 tournée en France

L'acteur césarisé Vincent Cassel rejoint le casting de la quatrième saison de la série à succès «The White Lotus» créée par le cinéaste Mike White. Le tournage aura lieu en France.

Un casting de haute volée. L'acteur français Vincent Cassel sera au casting de la quatrième saison de la série au succès populaire «The White Lotus», qui sera tournée en France, a annoncé HBO Max ce jeudi dans un communiqué.

C'est également le cas des comédiens français Corentin Fila et Nadia Tereszkiewicz, révélée en 2022 dans «Les Amandiers» de Valeria Bruni Tedeschi, et aperçue cette année dans le film «Deux pianos» d'Arnaud Desplechin, avec François Civil.

Un tournage prévu en France

Satire piquante sur les sombres secrets et les désirs inavouables des ultra-riches, lors de leurs vacances dans de luxueux hôtels, cette série créée par Mike White, primée aux Emmy Awards, a déjà vu son action se dérouler à Hawaï (saison 1), en Sicile (saison 2), et en Thaïlande (saison 3).

Pour la quatrième saison, «le tournage aura lieu en France et suivra un nouveau groupe de clients et d'employés de l'hôtel White Lotus pendant une semaine», indique HBO Max, le service de streaming de Warner Bros. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée.

Le tournage de la saison 3 s'était révélé aussi étouffant que l'intrigue, selon les confidences de plusieurs acteurs, rapportées début 2025 par le quotidien britannique The Guardian. Les comédiens y évoquaient des «tensions» régulières et des «drames hors caméra», alimentés par l'open-bar permanent offert par l'hôtel à l'équipe de tournage.