Journée internationale des droits des femmes : ces 5 ouvrages qui prolongent le combat

Alors que l'on célèbre ce 8 mars la journée internationale des droits des femmes, l'heure est venue de se plonger dans 5 ouvrages qui prolongent le combat féministe. Récit, bande-dessinée, livre-enquête... Les autrices éclairent, au fil des pages, la lutte pour l'égalité des sexes et libèrent la parole de celles qui ont porté le monde.

Le plus personnel : «Et la joie de vivre», de Gisèle Pélicot

© Flammarion

Né des intimes conversations entre celle devenue figure de proue du combat féministe et l'autrice Judith Perrignon, «Et la joie de vivre» porte un titre en apparence paradoxal. Presque un oxymore, lorsque l'on aperçoit en couverture le visage de Gisèle Pelicot surmonté d'une phrase laissant présager la quête du bonheur, tant on sait l'horreur de ce qu'a subi l'ancienne épouse de Dominique Pelicot. Livrée par son mari à des inconnus et violée durant une décennie alors qu'elle était lourdement sédatée, la mère de famille a mis en lumière les plus sombres dérives de la soumission chimique lors d'un procès d'anthologie, où face à cinquante hommes jugés pour viol, Gisèle Pelicot les affiche au grand jour.

«Pas un journaliste ne serait là pour écrire leurs noms en face de leurs crimes. Pas un inconnu ne viendrait les dévisager en se demandant à quoi on reconnaît un violeur parmi ses voisins et ses collègues, alors qu’il est manifestement si facile d’en recruter», confie de sa plume celle à qui le mâle à brisé les ailes, en imaginant un procès à huis clos, condition à laquelle elle s'opposera en 2024. En revenant sur l'affaire dite des viols de Mazan, commune où résidait le couple Pelicot, l'autrice de 73 ans s'interroge sur celui qu'elle pensait être un époux tranquille, et nous offre au gré des pages le récit d'une femme opiniâtre devenue modèle de résilience.

«Et la joie de vivre», de Gisèle Pelicot, éd. Flammarion, 320 pages, 22,50€.

Le plus historique : «Les Grandes oubliées», de Titiou Lecoq et Marie Dubois

©L'Iconoclaste

Dans les manuels d'histoire comme dans ceux de grammaire, le masculin domine. Barbus, moustachus, conquérants, dictatoriaux, grands, petits... Les hommes qui ont fait les siècles sont étudiés assidûment depuis des décennies, leurs exploits griffonnés sur les copies de milliers d'élèves. Mais où sont les récits de celles qui les ont portés durant neuf mois, celles qui ont bouleversé le cours de l'Histoire, leurs noms longtemps invisibilisés ? Rassemblées en 2021 dans l'essai à succès de la journaliste Titiou Lecoq «Les Grandes Oubliées - Pourquoi l'histoire a effacé les femmes», les épopées et autres anecdotes remettant les filles au milieu du village sont cette fois-ci publiées en format illustré, sous les traits de Marie Dubois.

Saviez-vous par exemple que les femmes étaient plus libres au siècle des Lumières ? Que la dramaturge et romancière Catherine Bernard, dont l'oeuvre était jouée de son vivant à la Comédie française, a été plagiée par Voltaire ? Accusé de s'être fortement inspiré de la pièce «Brutus», imaginée par la femme de lettres, le philosophe propagera la rumeur qu'elle avait été écrite par un homme pour la décrédibiliser. Des anecdotes distillées avec humour pour mettre en lumière ces instigatrices de l'ombre, qui, de la préhistoire à nos jours, furent bâtisseuses de cathédrales, guerrières, résistantes, mais surtout femmes, dont le silence assourdit davantage aujourd'hui.

«Les grandes oubliées - Pourquoi l'histoire a effacé les femmes», de Titiou Lecoq et Marie Dubois, éd. L'Iconoclaste, 236 pages, 32€.

Le plus documenté : «Inceste d'État», de Romane Brisard

©Stock

Y a t-il une inversion de la culpabilité face à l'inceste ? Si elle en a été victime, la journaliste Romane Brisard ne fait pourtant pas de ce fléau sociétal un combat personnel, mais une véritable enquête auprès de ces mères qui subissent une double peine. Celle, d'abord, de voir souffrir leur enfant, cible d'un père incestueux. Puis, cherchant à entamer le long chemin de la reconstruction, celle de voir en la justice française un mur fièrement dressé qu'il est impossible de franchir. En réunissant les témoignages de mères, de policiers, de médecins ou de magistrats, Romane Brisard se confronte à une réalité cinglante : après une plainte, souvent classée sans suite malgré des preuves évidentes, les femmes se retrouvent parfois dans l'obligation de confier, en garde partagée, leur enfant à leur bourreau.

Après cinq ans d'enquête sur un système judiciaire où les victimes sont jetées dans la gueule du loup, l'autrice se heurte à un constat sinistre : pour préserver leur enfant des atrocités de l'inceste, ces mères sont obligées de fuir à l'étranger, abandonnant leurs proches et se muant en véritables professionnelles du camouflage. En restant en France, elles s'exposaient à une condamnation pour non-représentation d'enfant et à la perte de leur droit de visite et d'hébergement, cruel paradoxe. Préfacé par Camille Kouchner, autrice du tonitruant «La Familia grande», limpide manifeste sur l'inceste au sein d'une famille où les sombres secrets s'emportent dans la tombe, l'ouvrage de Romane Brisard dissèque l'anatomie d'un chut, dissonance saisissante entre la libération de la parole et la criminalisation des mères, condamnées au mutisme.

«Inceste d'Etat - Quand la justice livre les enfants victimes à leurs bourreaux», de Romane Brisard, éd. Stock, 336 pages, 21,50€.

Le plus esthétique : «Pionnières, ces femmes qui ont fait l'art», de Laure-Caroline Semmer

©Larousse

Nombreux sont les néophytes capables de citer des hommes ayant, à coups de pinceaux, révolutionné l'art pictural. Mais lorsqu'il s'agit de femmes, la tâche s'avère tout à coup plus difficile. Un défi réservé aux professionnels chevronnés ou aux amateurs d'élite, dont les noms de Rosa Bonheur ou Nikki de Saint-Phalle ne sont guère inconnus. Si les femmes ont toujours eu un rôle à jouer en peinture, tantôt muses, modèles, mécènes ou collectionneuses, il leur a pourtant été difficile de s'émanciper et de se revendiquer en tant qu'artistes. Un période tire néanmoins son pinceau du jeu : les années folles, où un vent de liberté souffle enfin sur l'océan masculin des arts.

Tamara de Lempicka, Gerda Wegener, Kiki de Montparnasse... Elles sont photographes, sculptrices ou encore peintres. Sous les traits de Suzanne Valadon, par exemple, se dessine l'autoportrait de l'artiste, vêtue d'un pyjama à la coupe masculine, une cigarette au bord des lèvres («La Chambre bleue», 1923). Dans un parcours dense ponctué d'oeuvres majeures, la figure féminine sort du cadre et a enfin carte blanche, s'exposant au gré des pages de l'album «Pionnières, ces femmes qui ont fait l'art». Rassemblées par Laure-Caroline Semmer, enseignante en histoire de l'art à la Sorbonne, ces tableaux s'imposent comme l'image de femmes libres, ayant pris le pouvoir sur leur vie, leur corps, leurs toiles.

«Pionnières, ces femmes qui ont fait l'art», de Laure-Caroline Semmer, éd. Larousse, 128 pages, 14,95€.

Le plus démystifiant : «Et si j'ai pas envie ?», de Liliane Roudière

©Fayard

Depuis le 23 janvier 2025, refuser à son conjoint un rapport sexuel, appelé autrefois «devoir conjugal», ne constitue plus une faute en cas de divorce. En tranchant en ce sens, la Cour européenne des Droits de l'Homme met un cran d'arrêt à un long retard français, et à une vision archaïque du couple, où le mari dispose librement du corps de celle qui partage ses draps. Dans une édifiante enquête approfondie baptisée «Et si j'ai pas envie ?», Liliane Roudière passe au crible une notion anachronique, celle du «devoir conjugal», clarifiée seulement en janvier dernier dans le Code Civil, où subsistait jusqu'alors un flou autour de l'un des devoirs du mariage : celui de la communauté de vie.

Femme, mère et grand-mère, l'autrice s'est penchée sur de multiples domaines, de la religion à la loi, de la philosophie aux sciences, de la politique aux réseaux sociaux, pour démystifier l'hydre du «faire plaisir à son mec pour gagner les galons de fille cool», et donner de précieuses clés aux femmes qui souhaitent repenser leurs rapports aux hommes et à la sexualité. Si l'ère #MeToo aura permis d'ébranler le couple et le consentement, la notion de «devoir conjugal» reste néanmoins prégnante dans les mentalités. Dans son essai tout sauf moralisateur, Liliane Roudière ouvre aux lectrices la porte vers des relations saines et équilibrées, où les femmes comme les hommes se retrouvent. L'égalité, la vraie.

«Et si j'ai pas envie ?», de Liliane Roudière, éd. Fayard, 232 pages, 18€.