«Plus personne n’en a rien à faire» : Timothée Chalamet déclenche une polémique après ses propos sur l'opéra

L'acteur franco-américain Timothée Chalamet a suscité la polémique après avoir affirmé en interview que l'opéra et le ballet étaient des disciplines dont «plus personne n'en a rien à faire».

Une phrase prononcée sur le ton de l'humour a déclenché une vague de réactions dans le monde de la culture. Interrogé par les médias américains Variety et CNN sur les types de projets artistiques qui l'attirent, la star de 30 ans a expliqué ne pas vouloir travailler dans certains univers artistiques traditionnels. «Je ne veux pas travailler dans le ballet ou l'opéra, ou dans des trucs où c'est genre : Continuez à faire tourner ça, même si plus personne n'en a rien à faire», a-t-il déclaré, tout en précisant de dire «avec tout le respect» pour les professionnels de ces disciplines.

L'acteur, actuellement à l'affiche du film «Marty Supreme», sur un joueur de tennis de table, a lui-même anticipé la controverse en plaisantant dans l'interview «Je viens de me prendre des critiques pour rien !».

Les opéras du monde lui répondent avec humour

Plusieurs grandes maisons d'opéra ont choisi de répondre avec ironie sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. L'Opéra de Paris a ainsi publié une vidéo d'une scène de l'opéra Nixon in China, actuellement à l'affiche, dans laquelle on voit... une partie de tennis de table. «Plot twist : le ping-pong existe aussi à l'opéra, Timothée Chalamet», a écrit l'institution française.

De son côté, l'Opéra de Zurich a diffusé une courte vidéo humoristique mettant en scène un faux dinosaure vexé par les propos de l'acteur, qui gribouille sa photo et lui dessine des moustaches et des cornes. L'établissement suisse l'a invité avec humour à venir découvrir son spectacle Monster's Paradise.

Aux Etats-Unis, le Metropolitan Opera de New York a également répondu en reprenant la phrase de l'acteur dans une vidéo montrant les nombreux métiers mobilisés pour créer un opéra : musiciens, costumiers, décorateurs ou techniciens. «C'est pour toi, Timothée Chalamet», a commenté l'institution.

D'autres institutions prestigieuses, comme l'Opéra de Vienne, l'Opéra national de Norvège ou encore l'English National Ballet de Londres, ont à leur tour réagi sur le même ton.