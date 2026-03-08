«Woman on Rope» : un court-métrage entre vertige et combat pour les droits des femmes

Dans un monde où les droits des femmes oscillent entre avancées historiques et reculs alarmants, l'artiste Guila Clara Kessous transforme un geste physique en un plaidoyer poétique et politique. À travers son court-métrage «Woman on Rope», elle incarne l'émancipation féminine en gravissant une corde, symbole de luttes et de victoires.

Et si monter à la corde devenait un acte politique ? En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Guila Clara Kessous, livre au monde une œuvre d’une force rare : «Woman on Rope». Dans ce court-métrage, la jeune femme personnifie l'évolution des droits des femmes à travers les âges.

Elle met en scène une ascension vertigineuse le long d'une corde s'élevant vers le ciel, où chaque prise et chaque étape représente une date clé de cette histoire tourmentée. Des premiers textes féministes à la légalisation de l'IVG, en passant par les régressions récentes en Iran ou en Afghanistan, l'ascension est ponctuée de glissades symbolisant les luttes et les échecs.

Tourné entre New York, Genève et le siège de l’UNESCO à Paris, ce film poétique et engagé, produit par Khen Thanh Nhat, sera présenté dans les semaines à venir à l’ONU, au Sénat français, au Festival de Cannes, ainsi que dans de nombreux lieux diplomatiques internationaux, comme l’ambassade d’Égypte.

Une montée poétique et politique

Le court-métrage suit une structure en sept chapitres visuels, chacun incarnant un pays, une date et une lutte spécifique. Au fil de la montée, Guila Clara Kessous réalise plusieurs figures acrobatiques qui illustrent les réussites et les revers en matière de droits des femmes. Chaque symbole est accompagné d'une voix féminine dans sa langue d'origine, créant une polyphonie universelle et émouvante.

La montée devient ainsi une mémoire incarnée et un plaidoyer silencieux pour reconnaître les droits des femmes comme fondamentaux. Les dates chronologiques mises en scène sont les suivantes :

1848 – États-Unis, Seneca Falls : Première convention pour les droits des femmes

1893 – Nouvelle-Zélande : Premier droit de vote des femmes au niveau national

1968 – France : Naissance du Mouvement de Libération des Femmes

1995 – Chine, Beijing : Adoption de la Plateforme d’action de Beijing

2000 – République démocratique du Congo : Viol utilisé massivement comme arme de guerre)

2006 – Brésil : Loi Maria da Penha contre les violences faites aux femmes

2022 – Maroc : Discours royal appelant à la réforme du Code de la famille

2024 – Afghanistan : Exclusion institutionnelle renforcée des femmes de la vie publique. - 2026 – Nations Unies, Genève : Projet de résolution Femina Pax.

Au sommet de la corde, l’ascension culmine dans un geste d’espoir : un lâcher de colombes blanches, symbole universel de paix et d’égalité.

du défi personnel au symbole universel

Cette envie de grimper à la corde était à l’origine un rêve d’enfant. «J’ai toujours voulu apprendre à monter à la corde. Petite, on se moquait de moi parce que je n'y arrivais pas. Ce n'est que bien plus tard, en m'engageant pour les droits des femmes à travers le monde, que j'ai compris que j’en étais capable et que cette ascension représentait plus que mon propre défi : elle symbolisait les efforts de toutes les femmes pour se hisser vers l'égalité», confie-t-elle.

©Guila Clara Kessous

Partie de zéro, elle a consacré deux ans à apprendre la corde lisse, une discipline exigeante, tout en gérant un agenda surchargé. Entraînée par Florence Delahaye et Gabriel Dehu, deux pointures de la chorégraphie aérienne, Guila Clara Kessous a dû «surmonter la douleur physique et renforcer sa masse musculaire.»

L’entraîneuse, habituée à travailler avec des professionnels du secteur, a été touchée par le rêve d’enfance de cette femme déterminée et par le message qu'elle souhaitait porter. «Guila a toujours été volontaire. Elle a pris confiance en elle et écoute beaucoup. Elle a directement accepté la douleur qu'exige une telle discipline», raconte Florence Delahaye avec fierté.

Lors d'un entraînement auquel CNEWS a pu assister, Guila Clara Kessous était entourée de figurantes de différents âges et de divers horizons, comme Vénus Nazari, une actrice iranienne qui voyait dans ce projet une nécessité de représenter la voix des Iraniennes opprimées. «En Iran les femmes n’ont pas de droits. On ne peut pas voyager sans l’autorisation de nos maris ni même avoir la garde de nos enfants en cas de divorce. C’est important pour moi de représenter la voix des femmes Iraniennes à travers ce court-métrage. C’est un cri du cœur.»

©Guila Clara Kessous

Un message fort qui a su toucher un groupe de femmes âgées, présentes dans la salle d’entraînement pour un cours de sport. Sous la demande de Guila Clara Kessous, une dizaine de femmes ont rejoint les figurantes pour la scène finale. Un instant de sororité chargé d'émotion, illustrant la solidarité intergénérationnelle. «Je suis vraiment très émue de faire partie de cette expérience. Ça nous montre que chaque femme à le courage de se redresser, de résister et de se lancer des défis face à l’adversité. Avec de la volonté et le soutien de toute la communauté féminine tout est possible», témoigne avec émotion Elisabeth.

Un parcours d'engagement et de créativité

Formée à Harvard sous la direction du prix Nobel Elie Wiesel, Guila Clara Kessous allie depuis plus de vingt ans diplomatie, art et militantisme. Nommée artiste de l'UNESCO pour la Paix, elle est la fondatrice du Forum Femina Vox et l'initiatrice des Accords Internationaux pour les Femmes en Diplomatie. En 2025, elle a été distinguée «Femme de la Décennie» au Women Economic Forum.

Pour «Woman on Rope», la militante n'a pas seulement incarné le rôle principal : elle a composé la musique, écrit les paroles et les a interprétées elle-même. Une création totale qui renforce le message personnel et universel de l'œuvre. Elle espère sur le long terme faire de ce court-métrage une performance live près de pays où le droit des femmes est menacé voire inexistant.

«Woman on Rope» n'est pas qu'un film ; c'est un manifeste visuel qui invite à réfléchir sur les progrès fragiles des droits des femmes. Dans un contexte où des pays comme l'Afghanistan ou l'Iran imposent des restrictions draconiennes, ce court-métrage rappelle que l'ascension n'est jamais achevée. Avec sa diffusion dans des arènes diplomatiques prestigieuses, Guila Clara Kessous espère inspirer une mobilisation collective pour un avenir plus équitable.