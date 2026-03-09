4e édition des Flammes : les internautes peuvent voter pour leurs artistes préférés

La 4e édition des Flammes se déroulera le 23 avril prochain, à la Seine Musicale, avec une retransmission sur Twitch et YouTube. Une cérémonie à laquelle les internautes peuvent participer dès aujourd’hui en votant pour les artistes qu'ils veulent voir récompensés.

Les votes sont ouverts. La 4e édition des Flammes, cérémonie de récompenses du rap et des cultures populaires officiellement lancée en 2023, vient d’ouvrir sa plate-forme permettant aux internautes de plus de 13 ans de soutenir leurs artistes préférés sur le site officiel de l’évènement et sur Spotify. Au total, dix-neuf catégories sont représentées, avec quelques 200 artistes et projets marquants de 2025 nommés.

Les internautes ont jusqu’au 22 mars pour exprimer leur vote. Leur voix sera ajoutée à celle du jury de la cérémonie, ainsi que celle de certains spécialistes dans plusieurs catégories, pour déterminer les lauréats lors de la cérémonie qui se tiendra le 23 avril prochain à La Seine Musicale, et qui sera à suivre en direct sur Twitch et YouTube.

À noter que certains artistes ont déjà été pré-nommés, à l’instar de la chanteuse franco-congolaise Theodora (Fashion Designa, Des Mythos), qui détient le record avec neuf pré-nominations, dont celle d'artiste féminine. Sacrée révélation lors de l'édition précédente, celle qui a déjà raflé quatre trophées en février dernier aux Victoires de la musique est pressentie pour être une nouvelle fois couronnée.