«C'est faux» : Gisèle Pelicot dément l'adaptation de son livre en série avec Meryl Streep

La semaine dernière, des rumeurs annonçaient le développement d'une série inspirée du procès des viols de Mazan, avec Meryl Streep pour incarner l'héroïne principale. Une information démentie par Gisèle Pélicot, dimanche 8 mars.

«Et la joie de vivre», ouvrage dans lequel Gisèle Pelicot retrace son enfance, sa vie avec Dominique Pelicot avant d'apprendre qu'il l'a violée, droguée et faite violée, ou encore le procès de Mazan, est un véritable carton, en France mais aussi à l'étranger. Dans l'Hexagone, le livre, sorti le 17 février, s'est déjà vendu à plus de 100.000 exemplaires. Traduit dans 22 langues, il est numéro un des ventes au Royaume-Uni, en Allemagne, en Norvège, en Hongrie, en Suède, au Danemark, en Irlande et au Québec.

Forcément, le sujet d'une adaptation de ce best-seller fait déjà parler. La semaine dernière, le magazine Marianne rapportait que «Et la joie de vivre», co-écrit avec Judith Perrignon, serait adapté pour le petit écran.

Meryl Streep aurait même été approchée pour incarner le rôle de l'héroïne principale. Une information démentie depuis par Gisèle Pelicot. «J’ai vu cette nouvelle apparaître dans des médias mais elle est fausse», indique-t-elle dans les colonnes du Parisien, dimanche 8 mars.

Le magazine Marianne n'avait pas donné d'informations supplémentaires sur la nature de ce potentiel projet, comme son réalisateur et sa date de sortie, mais avait écrit que celui-ci serait produit entre les mains d'Américains.

Un procès médiatisé qui a ému le monde

L'idée de cet ouvrage est née pendant le procès des viols de Mazan, tenu en audience publique du 2 septembre au 19 décembre 2024. Considéré historique pour sa médiatisation et son ampleur, le procès a jugé les 51 accusés «coupables».

Durant ce procès, de nombreuses maisons d'édition ont approché Gisèle Pelicot pour mettre par écrit ce triste récit. Cette dernière a choisi de s'associer avec Flammarion.

Un an plus tard, Gisèle Pelicot reste encore très surprise de la médiatisation et de l'intérêt porté à ce procès. «Quand j’ai été contactée la première fois par des éditeurs, j’ai éprouvé un certain étonnement car je me demandais qui pourrait bien être intéressé par mon histoire», révèle-t-elle dans les colonnes du Parisien.

Son vécu a ému le monde et a fait la Une de nombreux journaux étrangers. Gisèle Pelicot est devenue un symbole de courage et de lutte contre les abus et les violences. Elle a notamment été reçue au palais de Buckingham par la reine Camilla il y a quelques jours, qui s'est dite «choquée» par son calvaire.