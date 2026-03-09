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«Jumpers» : le nouveau Pixar en tête du box-office mondial

«Jumpers» raconte l'histoire d'une ado dont l'esprit est transféré dans un castor robotique plus vrai que nature. [Disney Pixar]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Fort de critiques élogieuses et d'un accueil très favorable du public, «Jumpers» connaît un joli succès au box-office.

Disney Pixar peut faire des bonds. Sorti le 4 mars en France, le film d'aventure «Jumpers», s'est hissé ce week-end en tête du box-office mondial avec 88 millions de dollars récoltés (76,1 millions d’euros). Le long-métrage d’animation est ainsi en passe de devenir le premier succès original Pixar depuis près de dix ans relève Variety.

«Jumpers» a en effet réalisé le meilleur démarrage pour un film d'animation du studio depuis «Coco» sorti en 2017 qui avait, au total, fini par engranger 823 millions de dollars à la fin de son exploitation en salles (près de 712 millions d’euros).

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Produit pour 150 millions de dollars (129,7 millions d’euros), le film, qui récolte actuellement un beau score de 94 % sur l'agrégateur de critiques presse et publiques Rotten Tomatoes, raconte l'histoire de Mabel, une ado dont l'esprit est transféré dans un castor robotique plus vrai que nature. Ce dernier peut ainsi communiquer avec d'autres animaux et sauver leur habitat de la destruction. 

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