«Le crime du 3e étage» : Laetitia Casta et Gilles Lellouche jouent les enquêteurs dans cet hommage à Alfred Hitchcock

Le dernier long-métrage de Rémi Bezançon, «Le crime du 3e étage», qui débarque en salles ce mercredi, rend hommage à l'univers d'Alfred Hitchcock. Avec le trio Laetitia Casta, Gilles Lellouche et Guillaume Gallienne au casting.

En découvrant le scénario du nouveau long-métrage de Rémi Bezançon, «Le crime du 3e étage», au cinéma ce mercredi 11 mars, on ne peut s'empêcher de penser à «Fenêtre sur cour». Surtout quand on découvre que l'héroïne, Colette, incarnée par Laetitia Casta, est une universitaire et spécialiste reconnue des œuvres du grand Alfred Hitchcock.

Cette dernière est persuadée que son nouveau voisin (Guillaume Gallienne) a fait disparaître sa femme. Depuis chez elle, elle scrute dès lors les moindres faits et gestes de celui qui vit dans l'immeuble d'en face et qu'elle accuse d'avoir commis l'irréparable. Le mari de Colette, François, un écrivain de romans historico-policiers auquel Gilles Lellouche prête ses traits, reste de marbre et doute de la véracité de cette histoire. Tout du moins, au début. Car l'homme se laisse peu à peu convaincre par son épouse.

Entre réalisme et rêverie

Ce couple ordinaire se transforme en «un duo de détectives hors pair», comme le souligne le réalisateur du «Premier Jour du reste de ta vie» et du «Mystère Henri Pick». Cette comédie policière s'amuse avec les codes du genre et reprend les thèmes du voyeurisme et du doute, dans une mise en scène qui oscille entre réalisme et rêverie.

Un film qui réunit des acteurs qui se connaissent bien, puisque Gilles Lellouche était dans la promotion de Guillaume Gallienne au cours Florent, avant de le diriger dans son premier long-métrage «Narco» sorti en 2004. L’auteur de «L’amour ouf», à qui Rémi Bezançon a donné sa chance en lui accordant «plus de trois jours de tournage» dans «Ma vie en l’air» (2005), a également retrouvé pour cette comédie policière Laetitia Casta, avec laquelle il formait un couple délirant dans la série parodique «La flamme».