David Hallyday sur scène pour les ultimes concerts de «Requiem pour un fou», sa tournée hommage à Johnny

«Requiem pour un fou», tournée hommage à l’héritage musical de Johnny Hallyday, assurée par son fils David, sillonnera l’Hexagone pour une ultime série de dates jusqu’en décembre. Il sera notamment de passage à Paris le 7 avril.

Sang pour sang. Lancée en 2024, la tournée de David Hallyday «Requiem pour un fou» touche à sa fin. Après avoir déjà réuni plus de 500.000 spectateurs, ce show d’envergure, hommage à l’héritage musical de Johnny Hallyday, joue toutefois encore un peu les prolongations et investit les scènes de l’Hexagone pour une trentaine de dates.

Les dernières avant de clore ce chapitre poignant qui réunit les plus grands tubes de Johnny Hallyday et de David Hallyday, interprétés par le fils du Taulier.

L’occasion pour David Hallyday de mêler son répertoire à celui de son père et de donner sa version des tubes du rocker comme «L'Envie», «Oh ! Ma jolie Sarah», «Quelque chose de Tennessee», «Laura», ou encore d’interpréter à nouveau leur emblématique duo «Sang pour sang», extrait de l’album éponyme écrit par David pour Johnny et sorti en 1997.

Un show dont la billetterie est ouverte et qui investira notamment les Zéniths de France dès ce mois-ci et passera par Strasbourg demain, Nancy (le 14 mars), Dijon, (le 15), Lyon, (le 18) ou encore Nantes (le 25), mais aussi Rouen, le 1er avril, avant de faire escale à Paris le 7 avril pour sa dernière date dans la capitale. La tournée s’achèvera à la fin de l’année par une quinzaine de dates en novembre et décembre prochains notamment à Clermont-Ferrand, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Rennes et Caen, ultime date de cette tournée échelonnée sur deux ans, avec à la clef une immersion dans un show 100 % Hallyday.