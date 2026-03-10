Quentin Tarantino s'en prend violemment à Rosanna Arquette après ses accusations de racisme

Quentin Tarantino n’a pas mâché ses mots pour répondre à Rosanna Arquette après les critiques exprimées à son encontre par la comédienne dans une interview dans laquelle elle jugeait son utilisation régulière d’un mot jugé raciste dans ses films.

C’est l’escalade. Après l’interview accordée par Rosanna Arquette au site britannique The Times dans laquelle elle a reproché à Quentin Tarantino une utilisation excessive du «N-word» – métonymie utilisée aux États-Unis pour ne pas employer le terme raciste vis-à-vis des afro-américains – dans ses films, le réalisateur de «Pulp Fiction» a publié un communiqué de presse pour lui répondre avec fermeté, et certainement un brin de condescendance.

«Chère Rosanna, j'espère que la publicité dont tu bénéficies grâce aux 132 médias différents qui publient ton nom et ta photo justifiait le manque de respect que tu m’as infligé, ainsi qu'à un film dont je me souviens très bien que tu étais ravie de faire partie ? Penses-tu toujours la même chose ? C'est fort possible», peut-on lire.

Quentin Tarantino affirme ensuite lui avoir donné «un emploi», et l’accuse d’avoir «pris l’argent» pour le dénigrer pour «des raisons que je soupçonne être très cyniques témoignant d'un manque flagrant de classe, voire d'honneur». «Nous sommes censés démontrer un esprit de corps dans le milieu artistique. Mais il me semble que l’objectif a été atteint. Félicitations. Q», conclu-t-il.

Dans son interview avec The Times, Rosanna Arquette qualifie «Pulp Fiction» de «film iconique, un film extraordinaire à plus d’un titre. Mais personnellement, je suis lasse de l’utilisation du N-word – je déteste ça». La comédienne de 66 ans affirme également ne pas comprendre pourquoi le réalisateur semble être immunisé contre toute critique. «Je ne supporte pas qu'on lui ai donné carte blanche. Ce n’est pas de l’art. C’est juste raciste et épouvantable», a-t-elle déclaré.

Déjà critiqué par le passé

Comme le rappelle le site américain Deadline, ce n’est pas la première fois que Quentin Tarantino est sous le feux des critiques à propos de l’utilisation répétée du «N-word» dans ses films. En 1997, Spike Lee avait condamné cette tendance de la part du réalisateur. «Je n'ai rien contre ce mot, et je l'utilise, mais avec modération. Certaines personnes parlent ainsi. Mais Quentin est obsédé par ce mot. Que veut-il devenir ? Un Noir honorifique ?», avait-il déclaré, avant de préciser : «Je veux qu’il sache que tous les Afro-américains ne pensent pas que ce mot est à la mode ou trop cool».

Le réalisateur Lee Daniels s’était lui aussi exprimé à ce sujet après une interview de Quentin Tarantino sur la chaîne CNN où il invitait les personnes le critiquant à ce sujet à «regarder autre chose» s’ils avaient un problème avec ses films. «Ce n’est pas la bonne réponse. Il y a 10 ou 15 ans, j’aurais pu estimer que cela était artistique. Mais c’est notre mot. Ce mot m’appartient et tu n’as pas le droit de le dire, et tu n’as pas le droit de sentir les choses de cette manière», avait-il déclaré en novembre 2022.

Pour Samuel L. Jackson, qui a joué dans plusieurs films de Quentin Tarantino, il s’agit d’un mauvais procès fait au réalisateur. «À chaque fois qu'on cherche à illustrer l’utlisation abusive du ‘N-word’, on cite Quentin — c'est injuste. Il ne fait que raconter l'histoire, et ses personnages parlent vraiment comme ça. Quand Steve McQueen le fait, c'est de l'art. C'est un artiste. Quentin, lui, c'est juste un réalisateur de films grand public», avait-il indiqué au site britannique The Times en février 2022.